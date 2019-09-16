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ДФС оштрафувала Тріолан
на 3,7 млрд грн

ДФС оштрафувала Тріолан на 3,7 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:23

ДФС оштрафувала Тріолан на 3,7 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Окружний адмінсуд Києва відмовився задовольнити позов компанії Тріолан.Мані в Головне управління ДФС в місті Києві про скасування податкового повідомлення-рішення, яким до провайдера за порушення Положення про ведення касових операцій у національній валюті застосований штраф у розмірі 3,7 млрд грн.

Дивися повний текст ДФС оштрафувала Тріолан на 3,7 млрд грн.
R2
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Им торба
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 17:00

  idealstorm написав:Им торба

Ой, да ладно.
Если Вы внимательно присмотритесь к платежам Триолану, получится, что Вы платите не Триолану, а какому-нибудь ФОП Вася Пупкин.
Ну перейдут Пупкины и Сидорчуки под какой-нибудь другой зонтичный бренд типа Трилохлан - делов то)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 18:24

А заплатит за это всё, как обычно, потребитель.
DoooM
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:10

  antey1969 написав:
  idealstorm написав:Им торба

Ой, да ладно.
Если Вы внимательно присмотритесь к платежам Триолану, получится, что Вы платите не Триолану, а какому-нибудь ФОП Вася Пупкин.
Ну перейдут Пупкины и Сидорчуки под какой-нибудь другой зонтичный бренд типа Трилохлан - делов то)))

Посмотрел структуру собственников своего провайдера Ланет: Кипр, Белиз + несколько физ. лиц. Конечно властям легче нагнуть ФОП айтишников каких-то, чем заняться отмыванием денег в офшоры.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 08:59

Re: ДФС оштрафувала Тріолан

как получилась цифра - 3,7 млрд.грн?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 09:04

Давно не лез в бухгалтерию. Но тут вопрос учитывались эти средства при расчете налогов или нет. То что не заполнены бумажки это еще не значит что с этой суммы все налоги по факту не уплачены, а значит могут отбить в суде.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 09:24

sal
В источнике большая простыня:
http://финбаланс.ком.юа/news/dfs-oshtr ... ti-shtraf-
wild2006
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 09:35

Налоговая неправа. Смотрела судебное решение. Оно верное. Потому, что истец не привел аргументы по сути вопроса. Навскидку только один из аргументов: налоговики использовали не ту инструкцию (порядок) НБУ, которая касается Триолана.
dnv1106
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 09:39

738,6 млн грн.Х 5-тикратный штраф=3,7млрд.грн.
dnv1106
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