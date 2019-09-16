ДФС оштрафувала Тріолан на 3,7 млрд грн

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antey1969 написав:Если Вы внимательно присмотритесь к платежам Триолану, получится, что Вы платите не Триолану, а какому-нибудь ФОП Вася Пупкин.
не бачив, що там в платіжках Тріолану. Є копія чеку?
це поповнення рахунку абонента через спеціальні термінали? чи як саме відбувалось
переводила средства в гривнах через программно-технические комплексы самообслуживания без использования регистраторов расчетных операций
?
в будь-якому разі дивно виглядає
И хотя деньги сдавались в банк, однако они "в кассовой книге не отражены, приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера на вышеуказанную сумму не складывались, и как следствие указанная сумма средств не оприходована".
якщо гроші потрапляли в банк на рахунок Тріолану - як вони можуть бути "не опріходовани" ? немає на кожне поповнення прибуткового ордеру? а що - вони необхідні при поповненні рахунку через "ПТКС" ?
Cris написав:Налоговый долг одной только компании, контролируемой Коломойским, УкрНафты- 15,8 млрд грн!!! Это 16% всего налогового долга в государстве. На контрабанде государство теряет 63-93 млрд, еще 22-36 млрд на офшорах... Но им неймется контролировать именно ФОПов, потери от занижения реализации которых оцениваются в 2,0- 2,4 млрд грн и сопоставимы с расходами на дополнительное администрирование(((
Зе це просто прокладка , такий собі відволікач уваги для споживачів ТВ продукції каналів Коломойші , вони з Собакяном реальні сірі кардинали і головні вороги нашого народу
Так вони ніяк не хочуть будувати нові сучасні дороги і автобани, вони не хочуть будувати нові клініки та школи, вони хочуть контролювати ...
зараз за всіми показушними діями «нової влади» зі стрими кадрами, ховається велика небезпека для громадянського суспільства в Україні
pavilion_dv А зачем нам большое количество новых школ при сокращающемся количестве населения? Тоже самое с простой реновацией, ну вложите вы миллионы в сельскую школы где сейчас учатся 20 человек, а после реновации останется 10, через 10 лет - 1. Смысл? Здравый? Ау?