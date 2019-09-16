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ДФС оштрафувала Тріолан
на 3,7 млрд грн

ДФС оштрафувала Тріолан на 3,7 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:02

  antey1969 написав:Если Вы внимательно присмотритесь к платежам Триолану, получится, что Вы платите не Триолану, а какому-нибудь ФОП Вася Пупкин.


не бачив, що там в платіжках Тріолану. Є копія чеку?

це поповнення рахунку абонента через спеціальні термінали? чи як саме відбувалось
переводила средства в гривнах через программно-технические комплексы самообслуживания без использования регистраторов расчетных операций
?

в будь-якому разі дивно виглядає
И хотя деньги сдавались в банк, однако они "в кассовой книге не отражены, приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера на вышеуказанную сумму не складывались, и как следствие указанная сумма средств не оприходована".


якщо гроші потрапляли в банк на рахунок Тріолану - як вони можуть бути "не опріходовани" ?
немає на кожне поповнення прибуткового ордеру? а що - вони необхідні при поповненні рахунку через "ПТКС" ?
oleksa_borodie
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 14:06

Re: ДФС оштрафувала Тріолан на 3,7 млрд грн

  Cris написав:Налоговый долг одной только компании, контролируемой Коломойским, УкрНафты- 15,8 млрд грн!!! Это 16% всего налогового долга в государстве.
На контрабанде государство теряет 63-93 млрд, еще 22-36 млрд на офшорах...
Но им неймется контролировать именно ФОПов, потери от занижения реализации которых оцениваются в 2,0- 2,4 млрд грн и сопоставимы с расходами на дополнительное администрирование(((


Зе це просто прокладка , такий собі відволікач уваги для споживачів ТВ продукції каналів Коломойші , вони з Собакяном реальні сірі кардинали і головні вороги нашого народу

Так вони ніяк не хочуть будувати нові сучасні дороги і автобани, вони не хочуть будувати нові клініки та школи, вони хочуть контролювати ...

зараз за всіми показушними діями «нової влади» зі стрими кадрами, ховається велика небезпека для громадянського суспільства в Україні
pavilion_dv
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:12

pavilion_dv ми всі знаємо що у нас вибір між одним і іншим олігархом, чого ти впрягаєшся? :shock:
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:12

pavilion_dv
А зачем нам большое количество новых школ при сокращающемся количестве населения?
Тоже самое с простой реновацией, ну вложите вы миллионы в сельскую школы где сейчас учатся 20 человек, а после реновации останется 10, через 10 лет - 1.
Смысл? Здравый? Ау?
wild2006
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  #<12
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