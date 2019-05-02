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Як відключитися від
централізованого опалення

Як відключитися від централізованого опалення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:42

Як відключитися від централізованого опалення

Пропонуємо до обговорення:
Відключення від систем централізованого опалення здійснюється за рішенням співвласників будинку.

Дивися повний текст Як відключитися від централізованого опалення.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:42

Резюмирую. Никак.
summacut
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