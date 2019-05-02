Відключення від систем централізованого опалення здійснюється за рішенням співвласників будинку.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 15:42
Як відключитися від централізованого опалення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як відключитися від централізованого опалення.
Додано: Вів 17 вер, 2019 18:00
Проблема в том, что в доме (особенно большом!) всегда найдутся несколько семей (а то и десятки!) на субсидиях или тех кто и так не платит за отопление по каким-либо причинам. Подписывать что-либо и отключаться, а тем-более вкладывать деньги в альтернативные варианты они не будут. Многим из них вообще нет никакого смысла ввязываться в эту авантюру. Вариант подходит только для совсем маленьких домов на 3-5-7 этажей и одним парадным. Закон не работает - это факт и в текущем виде бесполезен абсолютному большинству.
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