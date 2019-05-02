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Як відключитися від
централізованого опалення

Як відключитися від централізованого опалення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:42

Як відключитися від централізованого опалення

Пропонуємо до обговорення:
Відключення від систем централізованого опалення здійснюється за рішенням співвласників будинку.

Дивися повний текст Як відключитися від централізованого опалення.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:42

Резюмирую. Никак.
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 18:00

Проблема в том, что в доме (особенно большом!) всегда найдутся несколько семей (а то и десятки!) на субсидиях или тех кто и так не платит за отопление по каким-либо причинам. Подписывать что-либо и отключаться, а тем-более вкладывать деньги в альтернативные варианты они не будут. Многим из них вообще нет никакого смысла ввязываться в эту авантюру. Вариант подходит только для совсем маленьких домов на 3-5-7 этажей и одним парадным. Закон не работает - это факт и в текущем виде бесполезен абсолютному большинству.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:50

  summacut написав:Резюмирую. Никак.
А почему никак? Как говорится в поговорке :если вас скушали то есть 2 выхода. Через зад или рот. Дело в следующем, есть несколько вариантов на автономку уйти. 1) Не платить (долго),2)подождать когда от "запугивания " перейдут к активным действиям, 3)Пустить в жильё чтоб отрезали за долги ,4)через 5 минут загасить весь долг. Следующий вариант это купить жильё уже с автономкой но обязательно с ЗАКОННОЙ установкой ,то есть до 2007 или 2008 (точно не помню) года. Первый вариант конечно очень длительный и не уверен ,что сработает в любом населённом пункте ,так как в моём доме есть должники по 80 т и ничего кроме объяв на подъезде " по вашему дому долгов на 920 000 и всё. Третий вариант переехать в тот город где уже у всех автономка (их список загуглите самостоятельно). А предложение всем домом ,то это точно как Watcher сказал .
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:38

Re: Як відключитися від централізованого опалення

  Дядя Дима написав:)Пустить в жильё чтоб отрезали за долги

Почему Вы решили, что они отрежут трубу ? Какой смысл им это делать ? Вы накопили ДЕНЕЖНЫЙ долг и они подают на Вас в суд на взыскание СУММЫ денег. Т.е. после положительного решения суда приходят к Вам и конфискуют, например, автомобиль для продажи его на аукционе и погашения долга. А трубу трогать никто не будет - пусть долг дальше накапливается, у Вас потом ещё найдётся имущество. В крайнем случае - выставят на продажу саму квартиру. Но вот отрезать за долги никто точно НЕ БУДЕТ. Это не в их интересах :)
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:47

  Watcher написав:Проблема в том, что в доме (особенно большом!) всегда найдутся несколько семей (а то и десятки!) на субсидиях или тех кто и так не платит за отопление по каким-либо причинам. Подписывать что-либо и отключаться, а тем-более вкладывать деньги в альтернативные варианты они не будут. Многим из них вообще нет никакого смысла ввязываться в эту авантюру. Вариант подходит только для совсем маленьких домов на 3-5-7 этажей и одним парадным. Закон не работает - это факт и в текущем виде бесполезен абсолютному большинству.


Дело не в доме , а в стояке, обычно на одно парадное даже бывает несколько стояков - что значительно упрощает проблемму сокращением выборки со всего дома до всего нескольких квартир, где шансы найти единомышлеников значительно выше.
Surfer
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 21:25

  Watcher написав:Проблема в том, что в доме (особенно большом!) всегда найдутся несколько семей (а то и десятки!) на субсидиях или тех кто и так не платит за отопление по каким-либо причинам. Подписывать что-либо и отключаться, а тем-более вкладывать деньги в альтернативные варианты они не будут. Многим из них вообще нет никакого смысла ввязываться в эту авантюру. Вариант подходит только для совсем маленьких домов на 3-5-7 этажей и одним парадным. Закон не работает - это факт и в текущем виде бесполезен абсолютному большинству.


Ага и попасть в рабство к Газовикам или Электрикам
газовики скажут - Бери или плати за газ , есть долги - сразу отключим , платите как промышленные потребители
Электрики скажут - нету мощностей , платите как промышленные потребители
moldashavanin
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