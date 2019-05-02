Як відключитися від централізованого опалення

Додано: Вів 17 вер, 2019 19:50

summacut написав: Резюмирую. Никак. Резюмирую. Никак.

А почему никак? Как говорится в поговорке :если вас скушали то есть 2 выхода. Через зад или рот. Дело в следующем, есть несколько вариантов на автономку уйти. 1) Не платить (долго),2)подождать когда от "запугивания " перейдут к активным действиям, 3)Пустить в жильё чтоб отрезали за долги ,4)через 5 минут загасить весь долг. Следующий вариант это купить жильё уже с автономкой но обязательно с ЗАКОННОЙ установкой ,то есть до 2007 или 2008 (точно не помню) года. Первый вариант конечно очень длительный и не уверен ,что сработает в любом населённом пункте ,так как в моём доме есть должники по 80 т и ничего кроме объяв на подъезде " по вашему дому долгов на 920 000 и всё. Третий вариант переехать в тот город где уже у всех автономка (их список загуглите самостоятельно). А предложение всем домом ,то это точно как Watcher сказал .