Відключення від систем централізованого опалення здійснюється за рішенням співвласників будинку.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 15:42
Як відключитися від централізованого опалення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як відключитися від централізованого опалення.
Додано: Вів 17 вер, 2019 18:00
Проблема в том, что в доме (особенно большом!) всегда найдутся несколько семей (а то и десятки!) на субсидиях или тех кто и так не платит за отопление по каким-либо причинам. Подписывать что-либо и отключаться, а тем-более вкладывать деньги в альтернативные варианты они не будут. Многим из них вообще нет никакого смысла ввязываться в эту авантюру. Вариант подходит только для совсем маленьких домов на 3-5-7 этажей и одним парадным. Закон не работает - это факт и в текущем виде бесполезен абсолютному большинству.
Додано: Вів 17 вер, 2019 19:50
А почему никак? Как говорится в поговорке :если вас скушали то есть 2 выхода. Через зад или рот. Дело в следующем, есть несколько вариантов на автономку уйти. 1) Не платить (долго),2)подождать когда от "запугивания " перейдут к активным действиям, 3)Пустить в жильё чтоб отрезали за долги ,4)через 5 минут загасить весь долг. Следующий вариант это купить жильё уже с автономкой но обязательно с ЗАКОННОЙ установкой ,то есть до 2007 или 2008 (точно не помню) года. Первый вариант конечно очень длительный и не уверен ,что сработает в любом населённом пункте ,так как в моём доме есть должники по 80 т и ничего кроме объяв на подъезде " по вашему дому долгов на 920 000 и всё. Третий вариант переехать в тот город где уже у всех автономка (их список загуглите самостоятельно). А предложение всем домом ,то это точно как Watcher сказал .
Додано: Вів 17 вер, 2019 20:38
Re: Як відключитися від централізованого опалення
Почему Вы решили, что они отрежут трубу ? Какой смысл им это делать ? Вы накопили ДЕНЕЖНЫЙ долг и они подают на Вас в суд на взыскание СУММЫ денег. Т.е. после положительного решения суда приходят к Вам и конфискуют, например, автомобиль для продажи его на аукционе и погашения долга. А трубу трогать никто не будет - пусть долг дальше накапливается, у Вас потом ещё найдётся имущество. В крайнем случае - выставят на продажу саму квартиру. Но вот отрезать за долги никто точно НЕ БУДЕТ. Это не в их интересах
Додано: Вів 17 вер, 2019 20:47
Дело не в доме , а в стояке, обычно на одно парадное даже бывает несколько стояков - что значительно упрощает проблемму сокращением выборки со всего дома до всего нескольких квартир, где шансы найти единомышлеников значительно выше.
Додано: Вів 17 вер, 2019 21:25
Ага и попасть в рабство к Газовикам или Электрикам
газовики скажут - Бери или плати за газ , есть долги - сразу отключим , платите как промышленные потребители
Электрики скажут - нету мощностей , платите как промышленные потребители
Додано: Вів 17 вер, 2019 21:44
Верно. Нужно в летний период отрезать трубу самостоятельно. В начале отопительного написать заявку на комиссию в связи с отсутствием... тепла в квартире. Пусть составляют акт по факту отсутствия труб.
В результате: нет долгов, нет труб.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 17 вер, 2019 21:51
Re: Як відключитися від централізованого опалення
Наверное оптимальное решение - в диверсификации. На ЦО нужно ставить счетчики и регуляторы, чтобы иметь возможность регулировать уровень тепла или отключать его вообще, когда оно не нужно или когда его можно заменить альтернативными генераторами тепла. Чтобы самому выбирать фактического поставщика услуг - электроотопление или паровая генерация, которая может пригодитьмя при сильных морозах например, и проблеммах с электросетью.
Додано: Вів 17 вер, 2019 22:16
Интересует юридический аспект. Допустим, я не хочу получать их услуги. Причем по цене, на которую я никак не могу повлиять, которая устанавливается монополистом. Я хочу сам у себя топить, как и чем хочу (газом, электричеством), когда и сколько хочу. Или допустим, я морж, мне хорошо когда холодно.
Меня не колышит мнение соседей, каких-то комиссий и органов местной власти. Я не хочу получать услугу, условия или цена которой меня не устраивают. В любом договоре о предоставлении услуг есть право отказаться от них. Здесь же, по факту, этого права нет. Я обязан платить за услугу, в которой не нуждаюсь, и у мнея конфискуют имущество, если я не стану платить. Как это понимать? Это какой-то крепостной строй, где крепостной платит оброк барину?
Неужели в законодательстве нет норм, запрещающих навязывать человеку услуги, в которых он не нуждается, и заставлять его их оплачивать?
In HODL we trust
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