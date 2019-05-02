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Як відключитися від
централізованого опалення

Як відключитися від централізованого опалення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:57

  LutsMan написав:
  Дядя Дима написав:)Пустить в жильё чтоб отрезали за долги

Почему Вы решили, что они отрежут трубу ? Какой смысл им это делать ? Вы накопили ДЕНЕЖНЫЙ долг и они подают на Вас в суд на взыскание СУММЫ денег. Т.е. после положительного решения суда приходят к Вам и конфискуют, например, автомобиль для продажи его на аукционе и погашения долга. А трубу трогать никто не будет - пусть долг дальше накапливается, у Вас потом ещё найдётся имущество. В крайнем случае - выставят на продажу саму квартиру. Но вот отрезать за долги никто точно НЕ БУДЕТ. Это не в их интересах :)

Так решил не я так ,а знаю реальные квартиры где отрезаны и газ и отопление . Опять же почему то в моём доме вроде и не отрезают ,а в соседнем знаю бабулю у которой из за не поняток с субсидией отрезали ещё во времена Кучмы. Ещё встречал где газ, вода ,и электро отрезано. А так же статейки в газетах местных попадались "как злые коммунальщики ....."И тв часто показывает про квартиры бичей где уже всё отрезано и ещё мусор из баков приносят .
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 09:28

Re: разумные решения

  Дядя Дима написав:показывает про квартиры бичей где уже всё отрезано и ещё мусор из баков приносят .

Мусором стены утепляют.
Переселяйтесь в новые дома.
sal
 
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