Як відключитися від централізованого опалення

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Дядя Дима написав:)Пустить в жильё чтоб отрезали за долги
Почему Вы решили, что они отрежут трубу ? Какой смысл им это делать ? Вы накопили ДЕНЕЖНЫЙ долг и они подают на Вас в суд на взыскание СУММЫ денег. Т.е. после положительного решения суда приходят к Вам и конфискуют, например, автомобиль для продажи его на аукционе и погашения долга. А трубу трогать никто не будет - пусть долг дальше накапливается, у Вас потом ещё найдётся имущество. В крайнем случае - выставят на продажу саму квартиру. Но вот отрезать за долги никто точно НЕ БУДЕТ. Это не в их интересах
Так решил не я так ,а знаю реальные квартиры где отрезаны и газ и отопление . Опять же почему то в моём доме вроде и не отрезают ,а в соседнем знаю бабулю у которой из за не поняток с субсидией отрезали ещё во времена Кучмы. Ещё встречал где газ, вода ,и электро отрезано. А так же статейки в газетах местных попадались "как злые коммунальщики ....."И тв часто показывает про квартиры бичей где уже всё отрезано и ещё мусор из баков приносят .