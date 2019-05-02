Як відключитися від централізованого опалення

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Дядя Дима написав:)Пустить в жильё чтоб отрезали за долги
Почему Вы решили, что они отрежут трубу ? Какой смысл им это делать ? Вы накопили ДЕНЕЖНЫЙ долг и они подают на Вас в суд на взыскание СУММЫ денег. Т.е. после положительного решения суда приходят к Вам и конфискуют, например, автомобиль для продажи его на аукционе и погашения долга. А трубу трогать никто не будет - пусть долг дальше накапливается, у Вас потом ещё найдётся имущество. В крайнем случае - выставят на продажу саму квартиру. Но вот отрезать за долги никто точно НЕ БУДЕТ. Это не в их интересах
Так решил не я так ,а знаю реальные квартиры где отрезаны и газ и отопление . Опять же почему то в моём доме вроде и не отрезают ,а в соседнем знаю бабулю у которой из за не поняток с субсидией отрезали ещё во времена Кучмы. Ещё встречал где газ, вода ,и электро отрезано. А так же статейки в газетах местных попадались "как злые коммунальщики ....."И тв часто показывает про квартиры бичей где уже всё отрезано и ещё мусор из баков приносят .
Tegularius написав:Меня не колышит мнение соседей, каких-то комиссий и органов местной власти.
Вы проживаете в многоквартирном доме - значит берете на себя определенные обязательства. Хотите чихать на всех - стройте свой дом (и подальше от соседей)
Так же как и государство берет на себя какие то обязательства перед налогоплательщиками, которые с трудом подлежат определению невооруженным глазом. Но тут судя по всему по аналогии, как со своими домами. И результат 28 летнего Country building'а на лице, в статистике миграции без малейших пока реальных перспектив. И цена на подобные услуги здесь не последнее звено.
Tegularius написав:Меня не колышит мнение соседей, каких-то комиссий и органов местной власти.
Вы проживаете в многоквартирном доме - значит берете на себя определенные обязательства. Хотите чихать на всех - стройте свой дом (и подальше от соседей)
На кого на всех? На монополиста, задравшего цену? Что - дом развалится, если я поставлю автономку? Ах, в нескольких квартирах живут пенсы, у которых на это нет средств, а им и не надо, т.к. получают субсидию. Так это их проблемы, почему их вешают на меня?