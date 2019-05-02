RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як відключитися від
централізованого опалення

Як відключитися від централізованого опалення
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:57

  LutsMan написав:
  Дядя Дима написав:)Пустить в жильё чтоб отрезали за долги

Почему Вы решили, что они отрежут трубу ? Какой смысл им это делать ? Вы накопили ДЕНЕЖНЫЙ долг и они подают на Вас в суд на взыскание СУММЫ денег. Т.е. после положительного решения суда приходят к Вам и конфискуют, например, автомобиль для продажи его на аукционе и погашения долга. А трубу трогать никто не будет - пусть долг дальше накапливается, у Вас потом ещё найдётся имущество. В крайнем случае - выставят на продажу саму квартиру. Но вот отрезать за долги никто точно НЕ БУДЕТ. Это не в их интересах :)

Так решил не я так ,а знаю реальные квартиры где отрезаны и газ и отопление . Опять же почему то в моём доме вроде и не отрезают ,а в соседнем знаю бабулю у которой из за не поняток с субсидией отрезали ещё во времена Кучмы. Ещё встречал где газ, вода ,и электро отрезано. А так же статейки в газетах местных попадались "как злые коммунальщики ....."И тв часто показывает про квартиры бичей где уже всё отрезано и ещё мусор из баков приносят .
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 468
З нами з: 29.11.16
Подякував: 234 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 09:28

Re: разумные решения

  Дядя Дима написав:показывает про квартиры бичей где уже всё отрезано и ещё мусор из баков приносят .

Мусором стены утепляют.
Переселяйтесь в новые дома.
sal
 
Повідомлень: 3452
З нами з: 25.03.16
Подякував: 670 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:03

Во Франции централизованное отопление считается великим достоянием государства. А у нас несут какую-то хрень.
alex7gk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 85
З нами з: 18.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:36

Re: Як відключитися від централізованого опалення

  Tegularius написав:Меня не колышит мнение соседей, каких-то комиссий и органов местной власти.

Вы проживаете в многоквартирном доме - значит берете на себя определенные обязательства. Хотите чихать на всех - стройте свой дом (и подальше от соседей)
Конрад Карлович
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1493
З нами з: 28.04.10
Подякував: 5 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:22

  Конрад Карлович написав:
  Tegularius написав:Меня не колышит мнение соседей, каких-то комиссий и органов местной власти.

Вы проживаете в многоквартирном доме - значит берете на себя определенные обязательства. Хотите чихать на всех - стройте свой дом (и подальше от соседей)

Так же как и государство берет на себя какие то обязательства перед налогоплательщиками, которые с трудом подлежат определению невооруженным глазом. Но тут судя по всему по аналогии, как со своими домами. И результат 28 летнего Country building'а на лице, в статистике миграции без малейших пока реальных перспектив. И цена на подобные услуги здесь не последнее звено.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8422
З нами з: 03.11.08
Подякував: 680 раз.
Подякували: 1877 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 22:18

Верно. Нужно в летний период отрезать трубу самостоятельно. В начале отопительного написать заявку на комиссию в связи с отсутствием... тепла в квартире. Пусть составляют акт по факту отсутствия труб.
В результате: нет долгов, нет труб.

А вот это интересный варик, нужно будет проконсультироваться насчет этого.
Наверное оптимальное решение - в диверсификации. На ЦО нужно ставить счетчики и регуляторы, чтобы иметь возможность регулировать уровень тепла или отключать его вообще, когда оно не нужно или когда его можно заменить альтернативными генераторами тепла.

Решение конечно хорошее, но эти у*** не дают ставить индивидуальные счетчики, аргументируя это тем, что стояки вертикальные.
Интересует юридический аспект. Допустим, я не хочу получать их услуги. Причем по цене, на которую я никак не могу повлиять, которая устанавливается монополистом. Как это понимать? Это какой-то крепостной строй, где крепостной платит оброк барину?
Неужели в законодательстве нет норм, запрещающих навязывать человеку услуги, в которых он не нуждается, и заставлять его их оплачивать?

Ты совершенно прав. 19 статья конституцию об этом и говорит. Но камон, это же Украина. Тут конституцию вертели на...
...знаю реальные квартиры где отрезаны и газ и отопление . Опять же почему то в моём доме вроде и не отрезают ,а в соседнем знаю бабулю у которой из за не поняток с субсидией отрезали ещё во времена Кучмы.

Это зависит от теплосетей в городе. Если допустим существуют районы с т.н. "старым фондом", где коммуникации уже наглухо прогнили и в домах мало квартир, то там без проблем дают разрешение на отключение. Им выгоднее отключить тебя, чем ремонтировать теплосети. НО. Если мы говорим о большинстве ещё более-менее нормальных домов(сталинки, хрущевки и.д.) где теплосети ещё как-то держаться, то там ситуация такая, что отключать они тебя не будут до тех пор, пока ты им приносишь денег больше, чем они тратят на обслуживание сетей.
А вообще у нас решается всё при желании. Прошлой весной знакомый отключался от ЦО. Обошлось ему это в 2.5к баксов. Раньше до 2014 это было дешевле, в районе 1к.
sasha3ks
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 03:09

  Конрад Карлович написав:
  Tegularius написав:Меня не колышит мнение соседей, каких-то комиссий и органов местной власти.

Вы проживаете в многоквартирном доме - значит берете на себя определенные обязательства. Хотите чихать на всех - стройте свой дом (и подальше от соседей)

На кого на всех? На монополиста, задравшего цену? Что - дом развалится, если я поставлю автономку? Ах, в нескольких квартирах живут пенсы, у которых на это нет средств, а им и не надо, т.к. получают субсидию. Так это их проблемы, почему их вешают на меня?
Tegularius
 
Повідомлень: 921
З нами з: 11.02.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 06:58

Re: Як відключитися від централізованого опалення

Живёшь в многоквартирном доме - будь готов к тому что будет кто-то шуметь, кто-то сверлить, кто-то зальет и тд и тп. Обогревать со всех сторон тебя тоже на шару никто не будет. Полная автономность может быть только в собственном домике. Если не будет общих жёстких правил проживания, то дом превратится в индийскую многоквартирку. А чтобы не было монополии на поставку тепла, надо отделять магистрали от поставщиков тепла и тогда выбирайте.... в общем на Западе это уже давно работает.
intrastranger
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 05.03.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 08:33

Re: Як відключитися від централізованого опалення

Tegularius написав:
  Конрад Карлович написав:
  Tegularius написав:Меня не колышит мнение соседей, каких-то комиссий и органов местной власти.

Вы проживаете в многоквартирном доме - значит берете на себя определенные обязательства. Хотите чихать на всех - стройте свой дом (и подальше от соседей)

На кого на всех? На монополиста, задравшего цену? Что - дом развалится, если я поставлю автономку? Ах, в нескольких квартирах живут пенсы, у которых на это нет средств, а им и не надо, т.к. получают субсидию. Так это их проблемы, почему их вешают на меня?


Тому що Ви вішаєте свої проблеми на них.

Спільна власність зобов'язує враховувати думку більшості співвласників.



Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14701
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1922 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 08:51

  intrastranger написав:Живёшь в многоквартирном доме - будь готов к тому что будет кто-то шуметь, кто-то сверлить, кто-то зальет и тд и тп. Обогревать со всех сторон тебя тоже на шару никто не будет. Полная автономность может быть только в собственном домике. Если не будет общих жёстких правил проживания, то дом превратится в индийскую многоквартирку. А чтобы не было монополии на поставку тепла, надо отделять магистрали от поставщиков тепла и тогда выбирайте.... в общем на Западе это уже давно работает.


вы хоть думайте - как это будет в реальности
а не твердите - Запад с нами
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 421
З нами з: 22.07.11
Подякував: 155 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як замовити повірку лічильників води та опалення (відео) 1, 2, 3
R2 » Вів 30 лип, 2019 10:12
25 1410
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 вер, 2019 13:20
Karambolka
Набрали чинності нові тарифи на опалення та гарячу воду... 1, 2
R2 » Сер 02 січ, 2019 19:11
10 1679
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 вер, 2019 10:10
Волгарь
В Україні ввели абонплату: за опалення платитимемо увесь... 1, 2
R2 » Чет 02 тра, 2019 15:24
11 1990
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 сер, 2019 20:00
ledistes

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.