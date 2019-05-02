Як відключитися від централізованого опалення

Додано: Сер 18 вер, 2019 22:18

Верно. Нужно в летний период отрезать трубу самостоятельно. В начале отопительного написать заявку на комиссию в связи с отсутствием... тепла в квартире. Пусть составляют акт по факту отсутствия труб.

В результате: нет долгов, нет труб.

Наверное оптимальное решение - в диверсификации. На ЦО нужно ставить счетчики и регуляторы, чтобы иметь возможность регулировать уровень тепла или отключать его вообще, когда оно не нужно или когда его можно заменить альтернативными генераторами тепла.

Интересует юридический аспект. Допустим, я не хочу получать их услуги. Причем по цене, на которую я никак не могу повлиять, которая устанавливается монополистом. Как это понимать? Это какой-то крепостной строй, где крепостной платит оброк барину?

Неужели в законодательстве нет норм, запрещающих навязывать человеку услуги, в которых он не нуждается, и заставлять его их оплачивать?

...знаю реальные квартиры где отрезаны и газ и отопление . Опять же почему то в моём доме вроде и не отрезают ,а в соседнем знаю бабулю у которой из за не поняток с субсидией отрезали ещё во времена Кучмы.

А вот это интересный варик, нужно будет проконсультироваться насчет этого.Решение конечно хорошее, но эти у*** не дают ставить индивидуальные счетчики, аргументируя это тем, что стояки вертикальные.Ты совершенно прав. 19 статья конституцию об этом и говорит. Но камон, это же Украина. Тут конституцию вертели на...Это зависит от теплосетей в городе. Если допустим существуют районы с т.н. "старым фондом", где коммуникации уже наглухо прогнили и в домах мало квартир, то там без проблем дают разрешение на отключение. Им выгоднее отключить тебя, чем ремонтировать теплосети. НО. Если мы говорим о большинстве ещё более-менее нормальных домов(сталинки, хрущевки и.д.) где теплосети ещё как-то держаться, то там ситуация такая, что отключать они тебя не будут до тех пор, пока ты им приносишь денег больше, чем они тратят на обслуживание сетей.А вообще у нас решается всё при желании. Прошлой весной знакомый отключался от ЦО. Обошлось ему это в 2.5к баксов. Раньше до 2014 это было дешевле, в районе 1к.