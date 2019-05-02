Як відключитися від централізованого опалення

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Дядя Дима написав:)Пустить в жильё чтоб отрезали за долги
Почему Вы решили, что они отрежут трубу ? Какой смысл им это делать ? Вы накопили ДЕНЕЖНЫЙ долг и они подают на Вас в суд на взыскание СУММЫ денег. Т.е. после положительного решения суда приходят к Вам и конфискуют, например, автомобиль для продажи его на аукционе и погашения долга. А трубу трогать никто не будет - пусть долг дальше накапливается, у Вас потом ещё найдётся имущество. В крайнем случае - выставят на продажу саму квартиру. Но вот отрезать за долги никто точно НЕ БУДЕТ. Это не в их интересах
Так решил не я так ,а знаю реальные квартиры где отрезаны и газ и отопление . Опять же почему то в моём доме вроде и не отрезают ,а в соседнем знаю бабулю у которой из за не поняток с субсидией отрезали ещё во времена Кучмы. Ещё встречал где газ, вода ,и электро отрезано. А так же статейки в газетах местных попадались "как злые коммунальщики ....."И тв часто показывает про квартиры бичей где уже всё отрезано и ещё мусор из баков приносят .
Tegularius написав:Меня не колышит мнение соседей, каких-то комиссий и органов местной власти.
Вы проживаете в многоквартирном доме - значит берете на себя определенные обязательства. Хотите чихать на всех - стройте свой дом (и подальше от соседей)
Так же как и государство берет на себя какие то обязательства перед налогоплательщиками, которые с трудом подлежат определению невооруженным глазом. Но тут судя по всему по аналогии, как со своими домами. И результат 28 летнего Country building'а на лице, в статистике миграции без малейших пока реальных перспектив. И цена на подобные услуги здесь не последнее звено.
Верно. Нужно в летний период отрезать трубу самостоятельно. В начале отопительного написать заявку на комиссию в связи с отсутствием... тепла в квартире. Пусть составляют акт по факту отсутствия труб. В результате: нет долгов, нет труб.
А вот это интересный варик, нужно будет проконсультироваться насчет этого.
Наверное оптимальное решение - в диверсификации. На ЦО нужно ставить счетчики и регуляторы, чтобы иметь возможность регулировать уровень тепла или отключать его вообще, когда оно не нужно или когда его можно заменить альтернативными генераторами тепла.
Решение конечно хорошее, но эти у*** не дают ставить индивидуальные счетчики, аргументируя это тем, что стояки вертикальные.
Интересует юридический аспект. Допустим, я не хочу получать их услуги. Причем по цене, на которую я никак не могу повлиять, которая устанавливается монополистом. Как это понимать? Это какой-то крепостной строй, где крепостной платит оброк барину? Неужели в законодательстве нет норм, запрещающих навязывать человеку услуги, в которых он не нуждается, и заставлять его их оплачивать?
Ты совершенно прав. 19 статья конституцию об этом и говорит. Но камон, это же Украина. Тут конституцию вертели на...
...знаю реальные квартиры где отрезаны и газ и отопление . Опять же почему то в моём доме вроде и не отрезают ,а в соседнем знаю бабулю у которой из за не поняток с субсидией отрезали ещё во времена Кучмы.
Это зависит от теплосетей в городе. Если допустим существуют районы с т.н. "старым фондом", где коммуникации уже наглухо прогнили и в домах мало квартир, то там без проблем дают разрешение на отключение. Им выгоднее отключить тебя, чем ремонтировать теплосети. НО. Если мы говорим о большинстве ещё более-менее нормальных домов(сталинки, хрущевки и.д.) где теплосети ещё как-то держаться, то там ситуация такая, что отключать они тебя не будут до тех пор, пока ты им приносишь денег больше, чем они тратят на обслуживание сетей. А вообще у нас решается всё при желании. Прошлой весной знакомый отключался от ЦО. Обошлось ему это в 2.5к баксов. Раньше до 2014 это было дешевле, в районе 1к.
Tegularius написав:Меня не колышит мнение соседей, каких-то комиссий и органов местной власти.
Вы проживаете в многоквартирном доме - значит берете на себя определенные обязательства. Хотите чихать на всех - стройте свой дом (и подальше от соседей)
На кого на всех? На монополиста, задравшего цену? Что - дом развалится, если я поставлю автономку? Ах, в нескольких квартирах живут пенсы, у которых на это нет средств, а им и не надо, т.к. получают субсидию. Так это их проблемы, почему их вешают на меня?
Живёшь в многоквартирном доме - будь готов к тому что будет кто-то шуметь, кто-то сверлить, кто-то зальет и тд и тп. Обогревать со всех сторон тебя тоже на шару никто не будет. Полная автономность может быть только в собственном домике. Если не будет общих жёстких правил проживания, то дом превратится в индийскую многоквартирку. А чтобы не было монополии на поставку тепла, надо отделять магистрали от поставщиков тепла и тогда выбирайте.... в общем на Западе это уже давно работает.
Tegularius написав:Меня не колышит мнение соседей, каких-то комиссий и органов местной власти.
Вы проживаете в многоквартирном доме - значит берете на себя определенные обязательства. Хотите чихать на всех - стройте свой дом (и подальше от соседей)
На кого на всех? На монополиста, задравшего цену? Что - дом развалится, если я поставлю автономку? Ах, в нескольких квартирах живут пенсы, у которых на это нет средств, а им и не надо, т.к. получают субсидию. Так это их проблемы, почему их вешают на меня?
Тому що Ви вішаєте свої проблеми на них.
Спільна власність зобов'язує враховувати думку більшості співвласників.
intrastranger написав:Живёшь в многоквартирном доме - будь готов к тому что будет кто-то шуметь, кто-то сверлить, кто-то зальет и тд и тп. Обогревать со всех сторон тебя тоже на шару никто не будет. Полная автономность может быть только в собственном домике. Если не будет общих жёстких правил проживания, то дом превратится в индийскую многоквартирку. А чтобы не было монополии на поставку тепла, надо отделять магистрали от поставщиков тепла и тогда выбирайте.... в общем на Западе это уже давно работает.
вы хоть думайте - как это будет в реальности а не твердите - Запад с нами