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Суд наклав арешт на нерухомість
заводу «Кузня на...

Суд наклав арешт на нерухомість заводу «Кузня на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:56

Суд наклав арешт на нерухомість заводу «Кузня на...

Пропонуємо до обговорення:
Печерський суд Києва арештував всю нерухомість заводу «Кузня на Рибальському», який раніше належав інвестиційному фонду «Прайм Ессетс Капітал» Петра Порошенка.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:56

Правильно, пусть разберуться, что там у них за порочные связи с запоребриковцами.
Rainbow
 
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