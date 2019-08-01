Печерський суд Києва арештував всю нерухомість заводу «Кузня на Рибальському», який раніше належав інвестиційному фонду «Прайм Ессетс Капітал» Петра Порошенка.
Дивися повний текст Суд наклав арешт на нерухомість заводу «Кузня на Рибальському».
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Додано: Вів 17 вер, 2019 15:56
Суд наклав арешт на нерухомість заводу «Кузня на...
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Дивися повний текст Суд наклав арешт на нерухомість заводу «Кузня на Рибальському».
Додано: Вів 17 вер, 2019 15:56
Правильно, пусть разберуться, что там у них за порочные связи с запоребриковцами.
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