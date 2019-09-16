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Міжбанк: НБУ стримував
зміцнення гривні

Міжбанк: НБУ стримував зміцнення гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 17:29

Міжбанк: НБУ стримував зміцнення гривні

Пропонуємо до обговорення:
Поступове зміцнення позицій гривні сьогодні досить активно стримувалося Нацбанком, який останнім часом досить активно бореться з подорожчанням нацвалюти.

Дивися повний текст Міжбанк: НБУ стримував зміцнення гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 17:29

Интересно сколько это будет продолжаться? Уже как бы осень, пора и дорожать доллару)))
UIX
 
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До дефолта по ОВГЗ
astatempo
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:07

А при чём тут осень? Пока есть желающие затариваться ОВГЗ в украинских фантиках - хоть до бесконечности. Фантиков у НБУ не ограничено.
moveton
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