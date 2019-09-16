Поступове зміцнення позицій гривні сьогодні досить активно стримувалося Нацбанком, який останнім часом досить активно бореться з подорожчанням нацвалюти.
Дивися повний текст Міжбанк: НБУ стримував зміцнення гривні.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 17:29
Міжбанк: НБУ стримував зміцнення гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: НБУ стримував зміцнення гривні.
Додано: Вів 17 вер, 2019 17:29
Интересно сколько это будет продолжаться? Уже как бы осень, пора и дорожать доллару)))
Додано: Вів 17 вер, 2019 19:07
А при чём тут осень? Пока есть желающие затариваться ОВГЗ в украинских фантиках - хоть до бесконечности. Фантиков у НБУ не ограничено.
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