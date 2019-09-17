Поступове зміцнення позицій гривні сьогодні досить активно стримувалося Нацбанком, який останнім часом досить активно бореться з подорожчанням нацвалюти.
Дивися повний текст Міжбанк: НБУ стримував зміцнення гривні.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 17:29
Міжбанк: НБУ стримував зміцнення гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: НБУ стримував зміцнення гривні.
Додано: Вів 17 вер, 2019 17:29
Интересно сколько это будет продолжаться? Уже как бы осень, пора и дорожать доллару)))
Додано: Вів 17 вер, 2019 19:07
А при чём тут осень? Пока есть желающие затариваться ОВГЗ в украинских фантиках - хоть до бесконечности. Фантиков у НБУ не ограничено.
Додано: Вів 17 вер, 2019 23:23
Re: Міжбанк: НБУ стримував зміцнення гривні
фурор какой то сделали из обычного события нацбанк почти каждый день выкупает 20 млн , это как многие едут на работу утром ... это как сказать что сегодня я вышел из дома на 10 минут раньше что бы не опоздать на работу ...
в одной из школ Украины произошло ЧП – первоклассник упал в выгребную яму туалета...К счастью, одноклассники мальчика побежали за учителями и его спасли. Вы уверены что терминалов с NFC оплатой нам не хватает ?
Додано: Сер 18 вер, 2019 00:04
yama, почти каждый день насколько давно? Вот, например, ровно год назад: https://news.finance.ua/ru/news/-/43474 ... importerov Что-то там про покупку лимонов валюты НБУ ничего не написано. И сомневаюсь, что потому, что это незначительное событие.
Да и сейчас фурор никто не делает. Пишут потому, что такая сумма уже заметно влияет на курс. Если и о таких не упоминать, то что вообще в статье писать?
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