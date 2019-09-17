Міжбанк: НБУ стримував зміцнення гривні

Додано: Вів 17 вер, 2019 23:23

фурор какой то сделали из обычного события нацбанк почти каждый день выкупает 20 млн , это как многие едут на работу утром ... это как сказать что сегодня я вышел из дома на 10 минут раньше что бы не опоздать на работу ...

в одной из школ Украины произошло ЧП – первоклассник упал в выгребную яму туалета...К счастью, одноклассники мальчика побежали за учителями и его спасли. Вы уверены что терминалов с NFC оплатой нам не хватает ?