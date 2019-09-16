Наразі на курс гривні до долара більше впливають гроші нерезидентів.
Дивися повний текст Аналітик оцінив вплив переговорів з МВФ на курс гривні.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 18:46
Аналітик оцінив вплив переговорів з МВФ на курс гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аналітик оцінив вплив переговорів з МВФ на курс гривні.
Додано: Вів 17 вер, 2019 18:46
Что-то никто до сих пор не хочет назвать этих нерезидентов, покупающих ОВГЗ.
Вариантов то собственно немного, если учесть размеры спекуляций. По порядку уменьшения вероятностей участия:
1) Это деньги украинских олигархов из офф-шоров
2) Это российские деньги из офф-шоров
3) Это спекулятивный капитал дальнего зарубежья возможно тоже из офф-шоров.
4) Это небольшие деньги международных финансовых компаний и пенсионных фондов.
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