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Аналітик оцінив вплив
переговорів з МВФ на курс гривні

Аналітик оцінив вплив переговорів з МВФ на курс гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 18:46

Аналітик оцінив вплив переговорів з МВФ на курс гривні

Пропонуємо до обговорення:
Наразі на курс гривні до долара більше впливають гроші нерезидентів.

Дивися повний текст Аналітик оцінив вплив переговорів з МВФ на курс гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 18:46

Что-то никто до сих пор не хочет назвать этих нерезидентов, покупающих ОВГЗ.

Вариантов то собственно немного, если учесть размеры спекуляций. По порядку уменьшения вероятностей участия:
1) Это деньги украинских олигархов из офф-шоров
2) Это российские деньги из офф-шоров
3) Это спекулятивный капитал дальнего зарубежья возможно тоже из офф-шоров.
4) Это небольшие деньги международных финансовых компаний и пенсионных фондов.
buratinyo
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