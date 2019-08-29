Міжнародна консалтингова компанія в сфері нерухомості Jones Lang LaSalle (JLL) 29 листопада 2019 року офіційно закриває офіс в Україні.
Дивися повний текст Міжнародна консалтингова компанія JLL закриває офіс в Україні.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 20:02
Міжнародна консалтингова компанія JLL закриває офіс в...
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Дивися повний текст Міжнародна консалтингова компанія JLL закриває офіс в Україні.
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