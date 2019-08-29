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Міжнародна консалтингова
компанія JLL закриває офіс в...

Міжнародна консалтингова компанія JLL закриває офіс в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:02

Міжнародна консалтингова компанія JLL закриває офіс в...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародна консалтингова компанія в сфері нерухомості Jones Lang LaSalle (JLL) 29 листопада 2019 року офіційно закриває офіс в Україні.

Дивися повний текст Міжнародна консалтингова компанія JLL закриває офіс в Україні.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:02

Странно, вроде покращення и рист, а международники на выход...
BIGor
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