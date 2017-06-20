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на тему Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій

Додано: Вів 17 вер, 2019 20:39 Инвестиции в сеть ювелирных магазинов В2В Jewelry от 104% до Краткое вступление



В2В Jewelry – это сеть ювелирных магазинов (то есть здесь речь идет о реальном секторе экономики, а не об очередном хайпе), предлагающая пассивный доход от 104% до 624% годовых с еженедельными выплатами на Вашу банковскую карту.



Продукт, который предлагает компания – изделия из золота 585 пробы и серебра 925 пробы, а также подарочные сертификаты на эти изделия номиналом от $40.







Компания разработала бизнес-проект В2В (бизнес для бизнеса), который работает с августа 2018 года.



Основа успеха - совершенно новый, эксклюзивный маркетинг-план, разработанный и тщательно продуманный совместно с европейскими партнерами.



За 12 месяцев уже открыто 15 ювелирных магазинов «В2В Jewelry» - Киев, Одесса, Харьков, Львов, Днепр, Запорожье – вот полный список с адресами и телефонами:



https://telegra.ph/Adresa-magazinov-s-telefonami-07-17



Здесь Вы можете увидеть, как открывался магазин в Киеве:







В планах построить +500 салонов на территории Украины, а затем за ее пределами.



По состоянию на сегодня в компании зарегистрировано свыше 50.000 клиентов. Все довольны (Вы не найдете ни одного негативного отзыва).



О компании



В2В Jewelry- это бизнес-проект ювелирной компании "ШАРМ".



Шарм - это ювелирная компания, которая на рынке Украины уже почти 20 лет.

Компания зарегистрирована и платит налоги, как и все остальные ювелирные компании.



Идентификационный номер 2455112832

Проверить можно здесь - https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch



Ниже Вы найдёте интервью с создателем этой компании, сможете больше узнать о ёё истории:



https://www.vinnitsa.info/news/ynterv-yu-s-vladel-tsem-yuvelyrnoho-zavoda-v-ukrayne-sharm-h-vynnytsa.html?fbclid=IwAR1Be0P4G1fdMg8atu2QBUUpf3vx1xX9oFKkkb-tHUprWJjKm-5o7QDPUtc



Описание маркетинга



B2B Jewelry предлагает 3 вида заработка:



1. Кэшбек при покупке ювелирных украшений - от 104% до 182%.

* Этот вариант пока доступен только для жителей Украины, так как для международной торговли ювелирными изделиями нужна специальная лицензия.



Как это работает: Вы покупаете ювелирное изделие для себя или в подарок, при покупке указываете номер банковской карты и компания в течении 12 месяцев, каждую пятницу, начисляет на эту карту деньги - от 2.0% до 3.5% от стоимости изделия. То есть Вы полностью отбиваете стоимость покупки, зарабатываете деньги и при этом ничем не рискуете – изделие уже у Вас на руках.







Обратите внимание: на ценнике указана две цифры - верхняя это стоимость изделия, нижняя - это та сумма, которую компания вернёт покупателю в течение года равными частями 1 раз в неделю.



2. Доход при покупке подарочных сертификатов на ювелирные украшения – от 156% до 364% годовых.



Работает это точно так же, как и в случае с покупкой изделия – но здесь выше доходность, так как по сути Вы совершаете предоплату, получив на руки сертификат и квитанцию об оплате. Сертификат приносит от 3% до 7% в неделю – живые деньги прямо на Вашу карту - и действует 12 месяцев, по истечению которых Вы имеете возможность отоварить его по номиналу в сети B2B Jewelry, то есть обменять на украшения. Юридически эта покупка регулируется законодательством, как и любая другая, тоесть вы защищены законом.



Подробнее здесь: https://jurliga.ligazakon.net/analitycs/107180_pravovye-osnovy-vypuska-obrashcheniya-i-ispolzovaniya-podarochnykh-sertifikatov [/I]



Более того, Вы имеете возможность отоварить сертификат в любой день, даже в день покупки, но с этого момента он перестаёт приносить доход.







ПРИМЕР



Вы приобрели подарочный сертификат на покупку серебряных украшений на сумму $200 – в течении года, еженедельно получаете $8 * 52 недели в году = $416.



И в конце рока действия сертификата меняете его на серебряные ювелирные украшения на сумму $200.







Так же, недавно компания разработала еще одно уникальное предложение для своих клиентов – Вы имеете возможность самостоятельно выбрать периодичность получения бонусов от компании – еженедельно (как в примере выше), ежемесячно, раз в квартал, раз в полгода или единожды через год. Чем больше период, тем выше доходность сертификата:







Здесь считайте сами, очень увлекательно получается!



При этом Вы сохраняете за собой право отоварить сертификат в любой момент.



*Для клиентов из-за пределов Украины предусмотрен вариант покупки с помощью Perfect Money.

Бонусы в этом случае также начисляются на Ваш счет в Perfect Money.



Важно: если по какой-либj причине Вы не хотите отоваривать сертификат по истечению срока его действия (например, Вы проинвестировали миллион и Вам не нужно столько украшений) – Вы можете обменять старый сертификат на новый в соотношении 1 к 5. То есть, сертификат на $1000 через год, после получения всей прибыли, Вы сможете обменять на новый сертификат номиналом $200.



3. Реферальная система. Старый добрый MLM.



Получая пассивный доход от B2B Jewelry, не исключено, что у Вас появится желание поделиться этой радостью. Чтобы поощрить это желание, компания предлагает денежное вознаграждение за каждую покупку каждого человека, зарегистрировавшегося по Вашей реферальной ссылке, а также за все будущие покупки людей, приведенных в проект Вашими людьми. Говоря языком «сетевиков» – до бесконечной глубины.







Допустим, Вы совершили покупок на общую сумму $2000 (неважно, пусть даже $40 Ваших и $1960 суммарно от Вашей сети), стали «Ведущим менеджером» – с этого момента Вы будете получать 10% от суммы покупок, сделанных по Вашей личной рекомендации, а далее – по разнице между Вашим уровнем и уровнем Вашей структуры. Выплаты реферального бонуса осуществляются еженедельно по понедельникам напрямую на Вашу банковскую карту.



Например, Вы подключили Сергея на $500 (заработали свои $50 с его взноса), он становится менеджером компании 1го уровня, подключает Марину на $1000 – Сергей зарабатывает $80, а Вы - $20, так как разница в уровнях у Вас с Сергеем 2%. Далее работает цепная реакция с безграничным доходом.



Известны примеры, где человек при сумме личных инвестиций в $100, используя лишь «сарафанный маркетинг» получает еженедельно более $1000 – хотя в его сети всего около 500 человек (работающих тем же методом – из уст в уста).



Но на этом форуме же собрались ребята, умеющие использовать интернет, знакомы с такими понятиями, как «траффик», «лиды», «чат-бот», «SMM», «конверсия» - ведь так?



Более того, это форум об инвестировании, значит, скорее всего, у Вас уже есть опыт анализа и участия в разного уровня риска проектах, а так же есть «нюх» на деньги.



Так почему бы не зарабатывать (не заработать, именно зарабатывать) в реальном инвестиционном проекте, ведь B2B Jewelry это:

Реальные магазины с качественным, физически ощутимым продуктом – перстни, серьги, цепи, крестики, ладанки, браслеты и т.д. из драгоценных металлов!

НЕ хайп, НЕ биткойн казино, а легальный, надёжный, чистый пассивный доход. Даже маме можно рассказать – и она поймёт!

Порог входа $40, то есть может позволить себе каждый.

Интернет магазин – нет привязки к географии ювелирных салонов.

Быстрая окупаемость, максимум полгода, минимум – две недели, если использовать возможность построения сети, а для этого есть:

Реферальная ссылка (появляется после первой покупки), по которой люди регистрируются напрямую в Вашу структуру – мощнейший инструмент для поиска единомышленников по всему миру и создания неограниченного дохода.

Пятница и понедельник отныне станут любимыми днями недели – ведь каждую пятницу приходят % от вложений, в понедельник – реферальный бонус.

Все просто – проходите регистрацию в магазине, выбираете товар, оформляете покупку – получаете прибыль.



************------>> ЖМИ СЮДА <<---------************



Как и почему это работает, какая выгода компании?



Продажи бизнеса для бизнеса

Идея B2B далеко не новая и широко используется на всех мировых рынках.

В отличии от B2C ("Business to Client", от бизнеса - клиенту), где производитель сам занят доставкой товара клиенту, идея B2B состоит в том, что производитель даёт возможность заработать часть маржи посреднику, предложить ему более низкую цену в обмен на услугу продвижения товара.

Это даёт возможность производителю уделять больше внимания своим основным задачам - производству, улучшению качества продукции, расширении ассортимента - повышении конкурентоспособности.



Благодаря высокой марже (400% и более) в ювелирном бизнесе есть возможность перераспределять прибыль.

Большинство сетей ювелирных сетей делают это под видом скидок 30%, 40%, иногда и 75% - таким образом привлекают клиентов и создают оборот.



Учтём, что, помимо скидки, в цену заложена еще и аренда помещений, зарплаты сотрудникам, налоги и т.д.

То есть, сделав скидку в 75%, владелец такого магазина, не отказывается от своей прибыли, а лишь использует известный способ привлечь клиента (и довольно действенный - ведь и клиент доволен такой скидкой, и хозяин имеет оборот товара, а, следовательно и прибыль).

Ведь на самом деле, его "зазор", так называемая маржа - не 75% и даже не 175%, а намного больше.

Скидка - это маркетинговый инструмент, не более.



Отличие маркетинговой стратегии B2B Jewelry заключается в способе перераспределения прибыли.

Здесь отсутствуют скидки.

Здесь используется другой метод привлечения клиентов - бонусы - денежное вознаграждение за то, что мы соглашаемся приобрести украшение именно в этой сети, а не у конкурента.



У компании уже есть изделие, которое нужно продать. Цена грамма серебряного изделия в продаже от $5 за грамм при себестоимости $1 за грамм, то есть маржа в 400%.

Давайте рассмотрим механику и хронологию всего процесса на примере серебряного подарочного сертификата, по причине самой высокой доходности – в период акций она достигала 8% в неделю – 416% годовых.



Представим, что сегодня Вы купили сертификат на серебро номиналом $200. За эти деньги, уже завтра, компания имеет возможность изготовить и добавить к обороту изделий на $1000. Продав их, повторяет цикл и выставляет на продажу ценностей на $5000 и так далее.



Вам же компания выплачивает по 8% в неделю – по $16, 52 недели в году - по итогу года Вы получите $832.



Через год Вы отовариваете сертификат, получаете изделия на руки – это еще $200.



Итого компания вам выплатила $1232 в течении года, а еще год назад за Ваши деньги создала и реализовала ценностей на сумму $1000. И за этот год многократно повторила цикл.



Другими словами, компания отдает клиенту часть прибыли, сделанной на его деньгах, при этом растягивает эти выплаты на год. А свою часть прибыли получает уже сегодня.



Это так называемая WIN-WIN ситуация, что как нельзя лучше подходит для описания принципа B2B Jewelry. – это сеть ювелирных магазинов (то есть здесь речь идет о, а не об очередном хайпе), предлагающая пассивный доход отдогодовых с еженедельными выплатамиПродукт, который предлагает компания – изделия из золота 585 пробы и серебра 925 пробы, а также подарочные сертификаты на эти изделия номиналом от $40.Компания разработала бизнес-проект В2В (бизнес для бизнеса), который работает с августа 2018 года.Основа успеха - совершенно новый, эксклюзивный маркетинг-план, разработанный и тщательно продуманный совместно с европейскими партнерами.За 12 месяцев уже открыто 15 ювелирных магазинов «В2В Jewelry» - Киев, Одесса, Харьков, Львов, Днепр, Запорожье – вот полный список с адресами и телефонами:Здесь Вы можете увидеть, как открывался магазин в Киеве:В планах построить +500 салонов на территории Украины, а затем за ее пределами.По состоянию на сегодня в компании зарегистрировано свыше 50.000 клиентов. Все довольны (Вы не найдете ни одного негативного отзыва).В2В Jewelry- это бизнес-проект ювелирной компании "ШАРМ".Шарм - это ювелирная компания, которая на рынке Украины уже почти 20 лет.Компания зарегистрирована и платит налоги, как и все остальные ювелирные компании.Идентификационный номер 2455112832Проверить можно здесь -Ниже Вы найдёте интервью с создателем этой компании, сможете больше узнать о ёё истории:B2B Jewelry предлагает 3 вида заработка:* Этот вариант пока доступен только для жителей Украины, так как для международной торговли ювелирными изделиями нужна специальная лицензия.Как это работает: Вы покупаете ювелирное изделие для себя или в подарок, при покупке указываете номер банковской карты и компания в течении 12 месяцев, каждую пятницу, начисляет на эту карту деньги - от 2.0% до 3.5% от стоимости изделия. То есть Вы полностью отбиваете стоимость покупки, зарабатываете деньги и при этом ничем не рискуете – изделие уже у Вас на руках.Обратите внимание: на ценнике указана две цифры - верхняя это стоимость изделия, нижняя - это та сумма, которую компания вернёт покупателю в течение года равными частями 1 раз в неделю.Работает это точно так же, как и в случае с покупкой изделия – но здесь выше доходность, так как по сути Вы совершаете предоплату, получив на руки. Сертификат приносит от 3% до 7% в неделю –- и действует 12 месяцев, по истечению которых Вы имеете возможность отоварить его по номиналу в сети B2B Jewelry, то есть обменять на украшения. Юридически эта покупка регулируется законодательством, как и любая другая, тоесть вы защищены законом.Подробнее здесь:[/I]Более того, Вы имеете возможность отоварить сертификат в любой день, даже в день покупки, но с этого момента он перестаёт приносить доход.ПРИМЕРВы приобрели подарочный сертификат на покупку серебряных украшений на сумму $200 – в течении года, еженедельно получаете $8 * 52 недели в году = $416.И в конце рока действия сертификата меняете его на серебряные ювелирные украшения на сумму $200.Так же, недавно компания разработала еще одно уникальное предложение для своих клиентов – Вы имеете возможность самостоятельно выбрать периодичность получения бонусов от компании – еженедельно (как в примере выше), ежемесячно, раз в квартал, раз в полгода или единожды через год. Чем больше период, тем выше доходность сертификата:Здесь считайте сами, очень увлекательно получается!*Для клиентов из-за пределов Украины предусмотрен вариант покупки с помощью Perfect Money.Бонусы в этом случае также начисляются на Ваш счет в Perfect Money.Важно: если по какой-либj причине Вы не хотите отоваривать сертификат по истечению срока его действия (например, Вы проинвестировали миллион и Вам не нужно столько украшений) – Вы можете обменять старый сертификат на новый в соотношении 1 к 5. То есть, сертификат на $1000 через год, после получения всей прибыли, Вы сможете обменять на новый сертификат номиналом $200.Получая пассивный доход от B2B Jewelry, не исключено, что у Вас появится желание поделиться этой радостью. Чтобы поощрить это желание, компания предлагает денежное вознаграждение за каждую покупку каждого человека, зарегистрировавшегося по Вашей реферальной ссылке, а также за все будущие покупки людей, приведенных в проект Вашими людьми. Говоря языком «сетевиков» – до бесконечной глубины.Допустим, Вы совершили покупок на общую сумму $2000 (неважно, пусть даже $40 Ваших и $1960 суммарно от Вашей сети), стали «Ведущим менеджером» – с этого момента Вы будете получать 10% от суммы покупок, сделанных по Вашей личной рекомендации, а далее – по разнице между Вашим уровнем и уровнем Вашей структуры. Выплаты реферального бонуса осуществляются еженедельно по понедельникам напрямую на Вашу банковскую карту.Например, Вы подключили Сергея на $500 (заработали свои $50 с его взноса), он становится менеджером компании 1го уровня, подключает Марину на $1000 – Сергей зарабатывает $80, а Вы - $20, так как разница в уровнях у Вас с Сергеем 2%. Далее работает цепная реакция с безграничным доходом.Известны примеры, где человек при сумме личных инвестиций в $100, используя лишь «сарафанный маркетинг» получает еженедельно более $1000 – хотя в его сети всего около 500 человек (работающих тем же методом – из уст в уста).Но на этом форуме же собрались ребята, умеющие использовать интернет, знакомы с такими понятиями, как «траффик», «лиды», «чат-бот», «SMM», «конверсия» - ведь так?Более того, это форум об инвестировании, значит, скорее всего, у Вас уже есть опыт анализа и участия в разного уровня риска проектах, а так же есть «нюх» на деньги.Так почему бы не зарабатывать (не заработать, именно зарабатывать) в реальном инвестиционном проекте, ведь B2B Jewelry это:Продажи бизнеса для бизнесаИдея B2B далеко не новая и широко используется на всех мировых рынках.В отличии от B2C ("Business to Client", от бизнеса - клиенту), где производитель сам занят доставкой товара клиенту, идея B2B состоит в том, что производитель даёт возможность заработать часть маржи посреднику, предложить ему более низкую цену в обмен на услугу продвижения товара.Это даёт возможность производителю уделять больше внимания своим основным задачам - производству, улучшению качества продукции, расширении ассортимента - повышении конкурентоспособности.Благодаря высокой марже (400% и более) в ювелирном бизнесе есть возможность перераспределять прибыль.Большинство сетей ювелирных сетей делают это под видом скидок 30%, 40%, иногда и 75% - таким образом привлекают клиентов и создают оборот.Учтём, что, помимо скидки, в цену заложена еще и аренда помещений, зарплаты сотрудникам, налоги и т.д.То есть, сделав скидку в 75%, владелец такого магазина, не отказывается от своей прибыли, а лишь использует известный способ привлечь клиента (и довольно действенный - ведь и клиент доволен такой скидкой, и хозяин имеет оборот товара, а, следовательно и прибыль).Ведь на самом деле, его "зазор", так называемая маржа - не 75% и даже не 175%, а намного больше.Скидка - это маркетинговый инструмент, не более.Отличие маркетинговой стратегии B2B Jewelry заключается в способе перераспределения прибыли.Здесь отсутствуют скидки.Здесь используется другой метод привлечения клиентов -- денежное вознаграждение за то, что мы соглашаемся приобрести украшение, а не у конкурента.Цена грамма серебряного изделия в продаже от $5 за грамм при себестоимости $1 за грамм, то есть маржа в 400%.Давайте рассмотрим механику и хронологию всего процесса на примере серебряного подарочного сертификата, по причине самой высокой доходности – в период акций она достигала 8% в неделю – 416% годовых.Представим, чтоВы купили сертификат на серебро номиналом $200. За эти деньги,, компания имеет возможность изготовить и добавить к обороту изделий на $1000. Продав их, повторяет цикл и выставляет на продажу ценностей на $5000 и так далее.Вам же компания выплачивает по 8% в неделю – по $16, 52 недели в году - по итогу года Вы получите $832.Через год Вы отовариваете сертификат, получаете изделия на руки – это еще $200.Итого компания вам выплатила $1232, а ещеза Ваши деньги создала и реализовала ценностей на сумму $1000. И за этот годповторила цикл.Другими словами, компания отдает клиенту часть прибыли, сделанной на его деньгах, при этом растягивает эти выплаты на год. А свою часть прибыли получает уже сегодня.Это так называемая WIN-WIN ситуация, что как нельзя лучше подходит для описания принципа B2B Jewelry. B2B Jewelry Повідомлень: 2 З нами з: 06.09.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 вер, 2019 16:25 Re: Инвестиции в сеть ювелирных магазинов В2В Jewelry от 104 Рады сообщить Вам об открытии 27 октября нового ювелирного салона в Казахстане, по адресу:

г.Алматы

ул. Жибек Жолы, 104.

Также, в ближайшее время запланированы открытия в России и Польше.

Живите в достатке!

С уважением В2В B2B Jewelry Повідомлень: 2 З нами з: 06.09.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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