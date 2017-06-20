Инвестиции в сеть ювелирных магазинов В2В Jewelry от 104% до

Додано: Вів 17 вер, 2019 20:39

Реальные магазины с качественным, физически ощутимым продуктом – перстни, серьги, цепи, крестики, ладанки, браслеты и т.д. из драгоценных металлов!

НЕ хайп, НЕ биткойн казино, а легальный, надёжный, чистый пассивный доход. Даже маме можно рассказать – и она поймёт!

Порог входа $40, то есть может позволить себе каждый.

Интернет магазин – нет привязки к географии ювелирных салонов.

Быстрая окупаемость, максимум полгода, минимум – две недели, если использовать возможность построения сети, а для этого есть:

Реферальная ссылка (появляется после первой покупки), по которой люди регистрируются напрямую в Вашу структуру – мощнейший инструмент для поиска единомышленников по всему миру и создания неограниченного дохода.

Пятница и понедельник отныне станут любимыми днями недели – ведь каждую пятницу приходят % от вложений, в понедельник – реферальный бонус.

регистрацию

– это сеть ювелирных магазинов (то есть здесь речь идет о, а не об очередном хайпе), предлагающая пассивный доход отдогодовых с еженедельными выплатамиПродукт, который предлагает компания – изделия из золота 585 пробы и серебра 925 пробы, а также подарочные сертификаты на эти изделия номиналом от $40.Компания разработала бизнес-проект В2В (бизнес для бизнеса), который работает с августа 2018 года.Основа успеха - совершенно новый, эксклюзивный маркетинг-план, разработанный и тщательно продуманный совместно с европейскими партнерами.За 12 месяцев уже открыто 15 ювелирных магазинов «В2В Jewelry» - Киев, Одесса, Харьков, Львов, Днепр, Запорожье – вот полный список с адресами и телефонами:Здесь Вы можете увидеть, как открывался магазин в Киеве:В планах построить +500 салонов на территории Украины, а затем за ее пределами.По состоянию на сегодня в компании зарегистрировано свыше 50.000 клиентов. Все довольны (Вы не найдете ни одного негативного отзыва).В2В Jewelry- это бизнес-проект ювелирной компании "ШАРМ".Шарм - это ювелирная компания, которая на рынке Украины уже почти 20 лет.Компания зарегистрирована и платит налоги, как и все остальные ювелирные компании.Идентификационный номер 2455112832Проверить можно здесь -Ниже Вы найдёте интервью с создателем этой компании, сможете больше узнать о ёё истории:B2B Jewelry предлагает 3 вида заработка:* Этот вариант пока доступен только для жителей Украины, так как для международной торговли ювелирными изделиями нужна специальная лицензия.Как это работает: Вы покупаете ювелирное изделие для себя или в подарок, при покупке указываете номер банковской карты и компания в течении 12 месяцев, каждую пятницу, начисляет на эту карту деньги - от 2.0% до 3.5% от стоимости изделия. То есть Вы полностью отбиваете стоимость покупки, зарабатываете деньги и при этом ничем не рискуете – изделие уже у Вас на руках.Обратите внимание: на ценнике указана две цифры - верхняя это стоимость изделия, нижняя - это та сумма, которую компания вернёт покупателю в течение года равными частями 1 раз в неделю.Работает это точно так же, как и в случае с покупкой изделия – но здесь выше доходность, так как по сути Вы совершаете предоплату, получив на руки. Сертификат приносит от 3% до 7% в неделю –- и действует 12 месяцев, по истечению которых Вы имеете возможность отоварить его по номиналу в сети B2B Jewelry, то есть обменять на украшения. Юридически эта покупка регулируется законодательством, как и любая другая, тоесть вы защищены законом.Подробнее здесь:[/I]Более того, Вы имеете возможность отоварить сертификат в любой день, даже в день покупки, но с этого момента он перестаёт приносить доход.ПРИМЕРВы приобрели подарочный сертификат на покупку серебряных украшений на сумму $200 – в течении года, еженедельно получаете $8 * 52 недели в году = $416.И в конце рока действия сертификата меняете его на серебряные ювелирные украшения на сумму $200.Так же, недавно компания разработала еще одно уникальное предложение для своих клиентов – Вы имеете возможность самостоятельно выбрать периодичность получения бонусов от компании – еженедельно (как в примере выше), ежемесячно, раз в квартал, раз в полгода или единожды через год. Чем больше период, тем выше доходность сертификата:Здесь считайте сами, очень увлекательно получается!*Для клиентов из-за пределов Украины предусмотрен вариант покупки с помощью Perfect Money.Бонусы в этом случае также начисляются на Ваш счет в Perfect Money.Важно: если по какой-либj причине Вы не хотите отоваривать сертификат по истечению срока его действия (например, Вы проинвестировали миллион и Вам не нужно столько украшений) – Вы можете обменять старый сертификат на новый в соотношении 1 к 5. То есть, сертификат на $1000 через год, после получения всей прибыли, Вы сможете обменять на новый сертификат номиналом $200.Получая пассивный доход от B2B Jewelry, не исключено, что у Вас появится желание поделиться этой радостью. Чтобы поощрить это желание, компания предлагает денежное вознаграждение за каждую покупку каждого человека, зарегистрировавшегося по Вашей реферальной ссылке, а также за все будущие покупки людей, приведенных в проект Вашими людьми. Говоря языком «сетевиков» – до бесконечной глубины.Допустим, Вы совершили покупок на общую сумму $2000 (неважно, пусть даже $40 Ваших и $1960 суммарно от Вашей сети), стали «Ведущим менеджером» – с этого момента Вы будете получать 10% от суммы покупок, сделанных по Вашей личной рекомендации, а далее – по разнице между Вашим уровнем и уровнем Вашей структуры. Выплаты реферального бонуса осуществляются еженедельно по понедельникам напрямую на Вашу банковскую карту.Например, Вы подключили Сергея на $500 (заработали свои $50 с его взноса), он становится менеджером компании 1го уровня, подключает Марину на $1000 – Сергей зарабатывает $80, а Вы - $20, так как разница в уровнях у Вас с Сергеем 2%. Далее работает цепная реакция с безграничным доходом.Известны примеры, где человек при сумме личных инвестиций в $100, используя лишь «сарафанный маркетинг» получает еженедельно более $1000 – хотя в его сети всего около 500 человек (работающих тем же методом – из уст в уста).Но на этом форуме же собрались ребята, умеющие использовать интернет, знакомы с такими понятиями, как «траффик», «лиды», «чат-бот», «SMM», «конверсия» - ведь так?Более того, это форум об инвестировании, значит, скорее всего, у Вас уже есть опыт анализа и участия в разного уровня риска проектах, а так же есть «нюх» на деньги.Так почему бы не зарабатывать (не заработать, именно зарабатывать) в реальном инвестиционном проекте, ведь B2B Jewelry это:Продажи бизнеса для бизнесаИдея B2B далеко не новая и широко используется на всех мировых рынках.В отличии от B2C ("Business to Client", от бизнеса - клиенту), где производитель сам занят доставкой товара клиенту, идея B2B состоит в том, что производитель даёт возможность заработать часть маржи посреднику, предложить ему более низкую цену в обмен на услугу продвижения товара.Это даёт возможность производителю уделять больше внимания своим основным задачам - производству, улучшению качества продукции, расширении ассортимента - повышении конкурентоспособности.Благодаря высокой марже (400% и более) в ювелирном бизнесе есть возможность перераспределять прибыль.Большинство сетей ювелирных сетей делают это под видом скидок 30%, 40%, иногда и 75% - таким образом привлекают клиентов и создают оборот.Учтём, что, помимо скидки, в цену заложена еще и аренда помещений, зарплаты сотрудникам, налоги и т.д.То есть, сделав скидку в 75%, владелец такого магазина, не отказывается от своей прибыли, а лишь использует известный способ привлечь клиента (и довольно действенный - ведь и клиент доволен такой скидкой, и хозяин имеет оборот товара, а, следовательно и прибыль).Ведь на самом деле, его "зазор", так называемая маржа - не 75% и даже не 175%, а намного больше.Скидка - это маркетинговый инструмент, не более.Отличие маркетинговой стратегии B2B Jewelry заключается в способе перераспределения прибыли.Здесь отсутствуют скидки.Здесь используется другой метод привлечения клиентов -- денежное вознаграждение за то, что мы соглашаемся приобрести украшение, а не у конкурента.Цена грамма серебряного изделия в продаже от $5 за грамм при себестоимости $1 за грамм, то есть маржа в 400%.Давайте рассмотрим механику и хронологию всего процесса на примере серебряного подарочного сертификата, по причине самой высокой доходности – в период акций она достигала 8% в неделю – 416% годовых.Представим, чтоВы купили сертификат на серебро номиналом $200. За эти деньги,, компания имеет возможность изготовить и добавить к обороту изделий на $1000. Продав их, повторяет цикл и выставляет на продажу ценностей на $5000 и так далее.Вам же компания выплачивает по 8% в неделю – по $16, 52 недели в году - по итогу года Вы получите $832.Через год Вы отовариваете сертификат, получаете изделия на руки – это еще $200.Итого компания вам выплатила $1232, а ещеза Ваши деньги создала и реализовала ценностей на сумму $1000. И за этот годповторила цикл.Другими словами, компания отдает клиенту часть прибыли, сделанной на его деньгах, при этом растягивает эти выплаты на год. А свою часть прибыли получает уже сегодня.Это так называемая WIN-WIN ситуация, что как нельзя лучше подходит для описания принципа B2B Jewelry.