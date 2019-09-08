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Tesla патентує батарею
нового покоління

Tesla патентує батарею нового покоління
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:56

Tesla патентує батарею нового покоління

Пропонуємо до обговорення:
У Tesla відбувся прорив у сфері довговічних акумуляторів.

Дивися повний текст Tesla патентує батарею нового покоління.
R2
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