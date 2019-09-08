У Tesla відбувся прорив у сфері довговічних акумуляторів.
Дивися повний текст Tesla патентує батарею нового покоління.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 22:56
Tesla патентує батарею нового покоління
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Tesla патентує батарею нового покоління.
Додано: Сер 18 вер, 2019 00:15
esaul
Да.После того, как автомобиль, оснащенный такой батареей пробежит эту дистанцию, его нужно будет сдать на переработку. Теоретически.
Додано: Сер 18 вер, 2019 09:35
Модет на американском рынке да.
А в украине где даже напряжение прыгает как хочет - может сдохнуть не только батарея но и все зарядное устройство - в течение года.
А электросети скажут что сами и виноваты
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