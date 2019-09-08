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Tesla патентує батарею
нового покоління

Tesla патентує батарею нового покоління
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:56

Tesla патентує батарею нового покоління

Пропонуємо до обговорення:
У Tesla відбувся прорив у сфері довговічних акумуляторів.

Дивися повний текст Tesla патентує батарею нового покоління.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:56

1,6 млн км????
esaul
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 00:15

esaul
Да.После того, как автомобиль, оснащенный такой батареей пробежит эту дистанцию, его нужно будет сдать на переработку. Теоретически.
pitchnv
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 09:35

Модет на американском рынке да.
А в украине где даже напряжение прыгает как хочет - может сдохнуть не только батарея но и все зарядное устройство - в течение года.
А электросети скажут что сами и виноваты
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:43

  blueiceua написав:Модет на американском рынке да.
А в украине где даже напряжение прыгает как хочет - может сдохнуть не только батарея но и все зарядное устройство - в течение года.
А электросети скажут что сами и виноваты


Батарея защищена от перепадов. О зарядках в патенте ничего не сказано.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:55

Вообще, батарея изолирована от электросети. Она заряжается постоянным током, который получает зарядное устройство, расположенное, для базового типа зарядных станций L1/L2, в автомобиле. Для скоростных зарядок ChaDeMo/CCS идёт прямой контакт зарядной станции и аккумулятора, задача преобразования тока в постоянный решается внутри станции.

Таким образом, в худшем случае теоретически может выйти из строя только зарядное устройство, которое несопоставимо по ценам с батареей. По факту не знаю как тесла, а ниссан лиф, например, без проблем заряжается на всём диапазоне 100-260 вольт и перепады туда сюда ему не страшны. Для отсекания большего напряжения, опасного для любой техники, на ввод становится реле типа Зубра
sanyok
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 14:10

Re: защита

  Конрад Карлович написав:Батарея защищена от перепадов.

КРЯК! — сказала пила. - Ага! — укоризненно сказали суровые сибирские лесорубы.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 14:16

blueiceua
Налицо техническая безграмотность, вкупе, с безграмотностью в письме.
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