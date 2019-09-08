У Tesla відбувся прорив у сфері довговічних акумуляторів.
Дивися повний текст Tesla патентує батарею нового покоління.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 22:56
Tesla патентує батарею нового покоління
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Tesla патентує батарею нового покоління.
Додано: Сер 18 вер, 2019 00:15
esaul
Да.После того, как автомобиль, оснащенный такой батареей пробежит эту дистанцию, его нужно будет сдать на переработку. Теоретически.
Додано: Сер 18 вер, 2019 09:35
Модет на американском рынке да.
А в украине где даже напряжение прыгает как хочет - может сдохнуть не только батарея но и все зарядное устройство - в течение года.
А электросети скажут что сами и виноваты
Додано: Сер 18 вер, 2019 12:43
Додано: Сер 18 вер, 2019 13:55
Вообще, батарея изолирована от электросети. Она заряжается постоянным током, который получает зарядное устройство, расположенное, для базового типа зарядных станций L1/L2, в автомобиле. Для скоростных зарядок ChaDeMo/CCS идёт прямой контакт зарядной станции и аккумулятора, задача преобразования тока в постоянный решается внутри станции.
Таким образом, в худшем случае теоретически может выйти из строя только зарядное устройство, которое несопоставимо по ценам с батареей. По факту не знаю как тесла, а ниссан лиф, например, без проблем заряжается на всём диапазоне 100-260 вольт и перепады туда сюда ему не страшны. Для отсекания большего напряжения, опасного для любой техники, на ввод становится реле типа Зубра
Додано: Сер 18 вер, 2019 14:10
Re: защита
Додано: Сер 18 вер, 2019 14:16
blueiceua
Налицо техническая безграмотность, вкупе, с безграмотностью в письме.
Додано: Сер 18 вер, 2019 16:37
Ужос, ужос. В США напряжение в сети 110V. Как только подключаешь Теслу на зарядку в Украине она сразу горит синим пламенем. Как и все эти айфоны, ноутбуки Dell, Амазон киндлы и прочее Made in the USA. Напряжение прыгает как хочет - то 0V, то 220V и все пылает синим пламенем и батареи и зарядные устройства. А ты кричишь в розетку: "Электросети, да ёп же ж что происходит?!" а оттуда протяжное: "Самииии виновааааты...."
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