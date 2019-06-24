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У Раді хочуть скасувати пеню
за несвоєчасну оплату комуналки

У Раді хочуть скасувати пеню за несвоєчасну оплату комуналки
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 06:51

У Раді хочуть скасувати пеню за несвоєчасну оплату комуналки

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати пропонуютьв нести зміни до Закону України "Про житлово-комунальні послуги", скасувавши нарахування пені для індивідуальних і колективних користувачів.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 06:51

В банки вкладывать опасно, потому что они могут лопнуть. Но зато можно что-то дельное купить сейчас, не платить за коммуналку и сэкономить, потому что инфляция. Нет пени - нет дисциплины.
igor_yegorkin
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