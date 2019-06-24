Народні депутати пропонуютьв нести зміни до Закону України "Про житлово-комунальні послуги", скасувавши нарахування пені для індивідуальних і колективних користувачів.
Дивися повний текст У Раді хочуть скасувати пеню за несвоєчасну оплату комуналки.
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Додано: Сер 18 вер, 2019 06:51
У Раді хочуть скасувати пеню за несвоєчасну оплату комуналки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді хочуть скасувати пеню за несвоєчасну оплату комуналки.
Додано: Сер 18 вер, 2019 06:51
В банки вкладывать опасно, потому что они могут лопнуть. Но зато можно что-то дельное купить сейчас, не платить за коммуналку и сэкономить, потому что инфляция. Нет пени - нет дисциплины.
Додано: Сер 18 вер, 2019 08:32
igor_yegorkin Тогда надо также законодательно вводить пеню за несвоевременные платежи абсолютно везде - не вовремя выплаченная зарплата, не вовремя проплаченный контракт, не вовремя выполненные работы по контракту, ну и т.д. А в данном виде закон защищает права только одной стороны - монополиста-поставщика коммунальных услуг.
Додано: Сер 18 вер, 2019 09:12
Re: скасувати пеню
Как долго можно не платить?..
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