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З початку року безробітних в Україні стало на 25% менше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 вер, 2019 07:25
Пропонуємо до обговорення:
Станом на серпень 2019 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 275 тис. безробітних.
Дивися повний текст З початку року безробітних в Україні стало на 25% менше
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Додано: Сер 18 вер, 2019 07:25
Уже три года нигде не работаю и не собираюсь работать. :)
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