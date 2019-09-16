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З початку року безробітних в
Україні стало на 25% менше

З початку року безробітних в Україні стало на 25% менше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 07:25

З початку року безробітних в Україні стало на 25% менше

Пропонуємо до обговорення:
Станом на серпень 2019 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 275 тис. безробітних.

Дивися повний текст З початку року безробітних в Україні стало на 25% менше.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 07:25

Уже три года нигде не работаю и не собираюсь работать. :)
Ferox
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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