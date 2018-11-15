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Порівняли зарплати чоловіків
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Порівняли зарплати чоловіків та жінок в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 07:30

Порівняли зарплати чоловіків та жінок в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Чоловіки частіше, ніж жінки шукають можливості працювати на керівних посадах.

Дивися повний текст Порівняли зарплати чоловіків та жінок в Україні (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 07:30

А що тут дивного? ЖІнка родить діітей, сидить у відпустці по догляду і звичайно відстає професійно та фахово, що і відбивається на зарплаті.
Щоб це змінилося треба щоб чоловіки почали родити дітей. Краще не морочити людям голову феміністичною маячнею, а прийняти наявність природних відмінностей між статями та природний розподіл ролей у соціумі і жити в ладу з собою та людською природою.
andriyzhagun
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