Чоловіки частіше, ніж жінки шукають можливості працювати на керівних посадах.
Дивися повний текст Порівняли зарплати чоловіків та жінок в Україні (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 вер, 2019 07:30
Порівняли зарплати чоловіків та жінок в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порівняли зарплати чоловіків та жінок в Україні (інфографіка).
Додано: Сер 18 вер, 2019 07:30
А що тут дивного? ЖІнка родить діітей, сидить у відпустці по догляду і звичайно відстає професійно та фахово, що і відбивається на зарплаті.
Щоб це змінилося треба щоб чоловіки почали родити дітей. Краще не морочити людям голову феміністичною маячнею, а прийняти наявність природних відмінностей між статями та природний розподіл ролей у соціумі і жити в ладу з собою та людською природою.
|