Чоловіки частіше, ніж жінки шукають можливості працювати на керівних посадах.
Дивися повний текст Порівняли зарплати чоловіків та жінок в Україні (інфографіка).
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Додано: Сер 18 вер, 2019 07:30
Порівняли зарплати чоловіків та жінок в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порівняли зарплати чоловіків та жінок в Україні (інфографіка).
Додано: Сер 18 вер, 2019 07:30
А що тут дивного? ЖІнка родить діітей, сидить у відпустці по догляду і звичайно відстає професійно та фахово, що і відбивається на зарплаті.
Щоб це змінилося треба щоб чоловіки почали родити дітей. Краще не морочити людям голову феміністичною маячнею, а прийняти наявність природних відмінностей між статями та природний розподіл ролей у соціумі і жити в ладу з собою та людською природою.
Додано: Сер 18 вер, 2019 09:33
Нужно еще кроме зарплат сравнить работу, производительность мужчин и женщин, тот же уход в декрет и т.д. - тогда будет видна какая-то картина.
А сравнение одного показателя - зарплат - не дает никакой информативности вообще.
Додано: Сер 18 вер, 2019 11:41
andriyzhagun
с этим и борятся феминистки, чтобы их не воспринимали как рожалок и сиделок с детьми и с твое место на кухне женщина. Если выполняется одна и та же работа одинаково, то и оплачиваться должна одинаково.
Додано: Сер 18 вер, 2019 12:15
andriyzhagun, вообще мужчина у нас также может уйти в декрет, нужно всего лишь законодательно определить право пары разделить декрет 50/50, во многих странах определено право женщины требовать декретного отпуска для мужа за ради продолжения проф.деятельности и контролирует исполнения этих прав государство, другое дело что многим мужчинам у нас это не понравится :-)
Додано: Сер 18 вер, 2019 12:45
Потому, что это не естественно. Ребенок должен сидеть с матерью, поскольку он к ней больше привязан в первые годы жизни (особенно если он на грудном вскармливании) и ребенок больше нуждается в матери чем отце. Так лучше в первую очередь для ребенка.
Додано: Сер 18 вер, 2019 12:47
Re: Порівняли зарплати чоловіків та жінок в Україні...
Додано: Сер 18 вер, 2019 13:22
Что ж они потом возмущаются, что у них зарплаты меньше?
Додано: Сер 18 вер, 2019 13:30
Это только очень неумные люди (мягко скажем) могут бороться с такими вещами.
Были бы фемки умнее - то наоборот, в первую очередь, гордились бы тем что женщины рожают, выращивают, воспитывают и обучают детей. И боролись бы за то, чтобы женщинам при этом нужно было бы меньше всего думать о том как зарабатывать наравне с мужчинами.
Теперь уже точно не вернусь
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