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Порівняли зарплати чоловіків
та жінок в Україні...

Порівняли зарплати чоловіків та жінок в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 07:30

Порівняли зарплати чоловіків та жінок в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Чоловіки частіше, ніж жінки шукають можливості працювати на керівних посадах.

Дивися повний текст Порівняли зарплати чоловіків та жінок в Україні (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 07:30

А що тут дивного? ЖІнка родить діітей, сидить у відпустці по догляду і звичайно відстає професійно та фахово, що і відбивається на зарплаті.
Щоб це змінилося треба щоб чоловіки почали родити дітей. Краще не морочити людям голову феміністичною маячнею, а прийняти наявність природних відмінностей між статями та природний розподіл ролей у соціумі і жити в ладу з собою та людською природою.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 09:33

Нужно еще кроме зарплат сравнить работу, производительность мужчин и женщин, тот же уход в декрет и т.д. - тогда будет видна какая-то картина.
А сравнение одного показателя - зарплат - не дает никакой информативности вообще.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:41

andriyzhagun
с этим и борятся феминистки, чтобы их не воспринимали как рожалок и сиделок с детьми и с твое место на кухне женщина. Если выполняется одна и та же работа одинаково, то и оплачиваться должна одинаково.
Alex_Yu
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:15

andriyzhagun, вообще мужчина у нас также может уйти в декрет, нужно всего лишь законодательно определить право пары разделить декрет 50/50, во многих странах определено право женщины требовать декретного отпуска для мужа за ради продолжения проф.деятельности и контролирует исполнения этих прав государство, другое дело что многим мужчинам у нас это не понравится :-)
dotster
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:45

  dotster написав:andriyzhagun, вообще мужчина у нас также может уйти в декрет, нужно всего лишь законодательно определить право пары разделить декрет 50/50, во многих странах определено право женщины требовать декретного отпуска для мужа за ради продолжения проф.деятельности и контролирует исполнения этих прав государство, другое дело что многим мужчинам у нас это не понравится :-)

Потому, что это не естественно. Ребенок должен сидеть с матерью, поскольку он к ней больше привязан в первые годы жизни (особенно если он на грудном вскармливании) и ребенок больше нуждается в матери чем отце. Так лучше в первую очередь для ребенка.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:47

Re: Порівняли зарплати чоловіків та жінок в Україні...

  Alex_Yu написав:Если выполняется одна и та же работа одинаково, то и оплачиваться должна одинаково


А риски? Женщина завтра может уйти в декрет - снова ищи замену, снова расходы...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:22

У резюме жінки вказують менші заробітні плати, ніж чоловіки.

Что ж они потом возмущаются, что у них зарплаты меньше?
hemo
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:30

  Alex_Yu написав:andriyzhagun
с этим и борятся феминистки, чтобы их не воспринимали как рожалок и сиделок с детьми


Это только очень неумные люди (мягко скажем) могут бороться с такими вещами.
Были бы фемки умнее - то наоборот, в первую очередь, гордились бы тем что женщины рожают, выращивают, воспитывают и обучают детей. И боролись бы за то, чтобы женщинам при этом нужно было бы меньше всего думать о том как зарабатывать наравне с мужчинами.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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