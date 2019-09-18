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Порівняли зарплати чоловіків та жінок в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 вер, 2019 20:48
Конрад Карлович написав: Alex_Yu написав:
Если выполняется одна и та же работа одинаково, то и оплачиваться должна одинаково
А риски? Женщина завтра может уйти в декрет - снова ищи замену, снова расходы...
Абсолютно такой же уровень риска, что человек завтра уволится.
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