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Порівняли зарплати чоловіків
та жінок в Україні...

Порівняли зарплати чоловіків та жінок в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:48

  Конрад Карлович написав:
  Alex_Yu написав:Если выполняется одна и та же работа одинаково, то и оплачиваться должна одинаково


А риски? Женщина завтра может уйти в декрет - снова ищи замену, снова расходы...

Абсолютно такой же уровень риска, что человек завтра уволится.
SMOKE
 
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