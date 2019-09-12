Рішення НКРЕКП набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування в газеті «Урядовий кур’єр».
Дивися повний текст Нацкомісія підвищує тарифи для Київводоканалу.
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Додано: Сер 18 вер, 2019 08:10
Нацкомісія підвищує тарифи для Київводоканалу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацкомісія підвищує тарифи для Київводоканалу.
Додано: Сер 18 вер, 2019 08:10
получается у нас нацкоміссія может для 1 города установлівать тарифи по просьби мера Клічка
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