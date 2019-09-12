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Нацкомісія підвищує
тарифи для Київводоканалу

Нацкомісія підвищує тарифи для Київводоканалу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 08:10

Нацкомісія підвищує тарифи для Київводоканалу

Пропонуємо до обговорення:
Рішення НКРЕКП набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування в газеті «Урядовий кур’єр».

Дивися повний текст Нацкомісія підвищує тарифи для Київводоканалу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 08:10

получается у нас нацкоміссія может для 1 города установлівать тарифи по просьби мера Клічка
sd00060186
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 09:37

Гривна укрепляется а тарифы повышаются. Скакой это такой логики?
blueiceua
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