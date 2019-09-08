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Розмір мінімальної зарплати в Польщі зріс вище від прогнозів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 18 вер, 2019 09:17
Пропонуємо до обговорення:
Польський уряд зважився підняти розмір мінімальної зарплати брутто на 2020 рік з 2,25 тис. злотих (€520) до 2,6 тис. злотих (€600), що на 15,6% більше від попереднього показника. Хоча перед цим місцеві чиновники розраховували збільшити мінімальний оклад на наступний рік до 2,45 тис. злотих (€566).
Дивися повний текст Розмір мінімальної зарплати в Польщі зріс вище від прогнозів
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R2
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Додано: Сер 18 вер, 2019 09:17
17 грязными это будет 12 чистыми(после налогов). Или 2.76 евро в час по текущему курсу, а его могут и уронить ЕЩЕ немного. Условная минималка чистыми в Германии 6.5 евро, после нового года слегка будет выше 6.6 вроде.
Если и правда будет легкий доступ к работе у немцев с нового года, то подобный ход Польше не поможет, наши будут рвать когти в Германию, и я в том числе.
Почему не поможет Польше? Потому что с 15 по 17 год там серьезно, очень серьезно выросла коммуналка. Настолько что аренда жилья + коммуналка сожрут большую часть заработка, остатка зимой даже на еду может не хватить на месяц.
Из-за чего и сами поляки в обильном недоумении и едут на заработки в другие страны, что уж говорить про понаехавших на заработки Украинцев? Да, обычно в абсолютном большинстве случаев, в вакансии указано бесплатное жилье для заробитчан, но в долгосрочной перспективе ничего хорошего не несёт, если полякам плохо, то украинцам сильно хорошо тоже не будет.
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wild2006
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