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Розмір мінімальної зарплати в Польщі зріс вище від прогнозів
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Додано: Сер 18 вер, 2019 09:17
Пропонуємо до обговорення:
Польський уряд зважився підняти розмір мінімальної зарплати брутто на 2020 рік з 2,25 тис. злотих (€520) до 2,6 тис. злотих (€600), що на 15,6% більше від попереднього показника. Хоча перед цим місцеві чиновники розраховували збільшити мінімальний оклад на наступний рік до 2,45 тис. злотих (€566).
Дивися повний текст Розмір мінімальної зарплати в Польщі зріс вище від прогнозів
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R2
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Додано: Сер 18 вер, 2019 09:17
17 грязными это будет 12 чистыми(после налогов). Или 2.76 евро в час по текущему курсу, а его могут и уронить ЕЩЕ немного. Условная минималка чистыми в Германии 6.5 евро, после нового года слегка будет выше 6.6 вроде.
Если и правда будет легкий доступ к работе у немцев с нового года, то подобный ход Польше не поможет, наши будут рвать когти в Германию, и я в том числе.
Почему не поможет Польше? Потому что с 15 по 17 год там серьезно, очень серьезно выросла коммуналка. Настолько что аренда жилья + коммуналка сожрут большую часть заработка, остатка зимой даже на еду может не хватить на месяц.
Из-за чего и сами поляки в обильном недоумении и едут на заработки в другие страны, что уж говорить про понаехавших на заработки Украинцев? Да, обычно в абсолютном большинстве случаев, в вакансии указано бесплатное жилье для заробитчан, но в долгосрочной перспективе ничего хорошего не несёт, если полякам плохо, то украинцам сильно хорошо тоже не будет.
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wild2006
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Додано: Сер 18 вер, 2019 13:43
wild2006 написав:
Почему не поможет Польше? Потому что с 15 по 17 год там серьезно, очень серьезно выросла коммуналка. Настолько что аренда жилья + коммуналка сожрут большую часть заработка, остатка зимой даже на еду может не хватить на месяц.
А в Германии у вас много останется с минималки после аренды и коммуналки?
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 18 вер, 2019 16:10
Gastarbaiter написав:
А в Германии у вас много останется с минималки после аренды и коммуналки?
Таки больше чем в Польше.
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wild2006
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Додано: Чет 19 вер, 2019 13:04
Якщо працюєш офіційно 160 годин на місяць....за умови мінімалки 9.19 євро брутто.Остається +-1070 євро з врахуванням що жило з комуналкою обходиться в 400 євро.На рахунок хорчування достатньо 130 євро на місяць щоб був різноманітний раціон .До витрат також може входити проїзд до місця роботи ,мобільний рахунок ...якщо немає мережі вайфай.Якщо дісно хтось планує працювати в Німеччині ,без посередників , перекладачів, починайте вчити німецьку з сьогодні.Німці дуже не люблять коли приїжають іноземці і взагалі їх не розуміють.
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aculk
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Додано: Чет 19 вер, 2019 16:00
aculk написав:
Якщо працюєш офіційно 160 годин на місяць....за умови мінімалки 9.19 євро брутто.Остається +-1070 євро з врахуванням що жило з комуналкою обходиться в 400 євро.На рахунок хорчування достатньо 130 євро на місяць щоб був різноманітний раціон
Интересно: что это за жилье такое за 400 евро с коммуналкой
и что за питание на 4 евро в день?
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Gastarbaiter
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