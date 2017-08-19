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Мобильное приложение "ElectroHouse"
электро и светотехники

Мобильное приложение "ElectroHouse" электро и светотехники
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 10:52

Мобильное приложение "ElectroHouse" электро и светотехники

Мобильное приложение ElectroHouse -это приложение для онлайн шопинга. Используя его можно с комфортом приобретать электро и светотехнику для дома торговой марки ElectroHouse. Вы в любое время и в любом месте сможете отслеживать появление новинок нашего ассортимента и приобретать товары. Оно обладает простым интуитивно понятным интерфейсом. В приложении, как и на сайте компании, можно увидеть фото товара, его описание и подробные характеристики, доступен поиск товаров по сайту, фильтры и многие другие функции.

Больше не нужно заходить в браузер, все что нужно — это установить приложение – просто заходите и пользуйтесь!
Итак, с мобильным приложение Вы:
- будете в курсе актуальной информации о наличии товаров и цен
- будете иметь возможность быстро оформить заказы, оставить заявку
- сможете просмотреть каталог товаров
- благодаря кнопке «трубка» мгновенно закажите обратный звонок нашего менеджера
- получите возможность оплатить в один клик и рассчитать доставку
- в свободное время ознакомиться с технической информацией товара и интересными темами
- всегда будьте в курсе событий ElectroHouse ПЕРВЫМ!
Ссылка для установки мобильного приложения:
Для IOS: https://apps.apple.com/ru/app/electrohouse/id1469540778
Для ANDROID: https://play.google.com/store/apps/deta ... .hou&hl=ru
bugmenot
 
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