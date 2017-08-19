Мобильное приложение "ElectroHouse" электро и светотехники

Додано: Сер 18 вер, 2019 10:52

Мобильное приложение ElectroHouse -это приложение для онлайн шопинга. Используя его можно с комфортом приобретать электро и светотехнику для дома торговой марки ElectroHouse. Вы в любое время и в любом месте сможете отслеживать появление новинок нашего ассортимента и приобретать товары. Оно обладает простым интуитивно понятным интерфейсом. В приложении, как и на сайте компании, можно увидеть фото товара, его описание и подробные характеристики, доступен поиск товаров по сайту, фильтры и многие другие функции.Больше не нужно заходить в браузер, все что нужно — это установить приложение – просто заходите и пользуйтесь!Итак, с мобильным приложение Вы:- будете в курсе актуальной информации о наличии товаров и цен- будете иметь возможность быстро оформить заказы, оставить заявку- сможете просмотреть каталог товаров- благодаря кнопке «трубка» мгновенно закажите обратный звонок нашего менеджера- получите возможность оплатить в один клик и рассчитать доставку- в свободное время ознакомиться с технической информацией товара и интересными темами- всегда будьте в курсе событий ElectroHouse ПЕРВЫМ!Ссылка для установки мобильного приложения:Для IOS:Для ANDROID: