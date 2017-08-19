Мобильное приложение "ElectroHouse" электро и светотехники

Больше не нужно заходить в браузер, все что нужно — это установить приложение – просто заходите и пользуйтесь!
Итак, с мобильным приложение Вы:
- будете в курсе актуальной информации о наличии товаров и цен
- будете иметь возможность быстро оформить заказы, оставить заявку
- сможете просмотреть каталог товаров
- благодаря кнопке «трубка» мгновенно закажите обратный звонок нашего менеджера
- получите возможность оплатить в один клик и рассчитать доставку
- в свободное время ознакомиться с технической информацией товара и интересными темами
- всегда будьте в курсе событий ElectroHouse ПЕРВЫМ!
Ссылка для установки мобильного приложения:
Для IOS:
Для ANDROID: