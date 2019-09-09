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Гендиректор "Укрпошти"
пропонує її приватизувати

Гендиректор "Укрпошти" пропонує її приватизувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:04

Гендиректор "Укрпошти" пропонує її приватизувати

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор державної компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський пропонує приватизувати її.

Дивися повний текст Гендиректор \"Укрпошти\" пропонує її приватизувати.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:04

с такими правителями и жадностью к деребану того, что накапливалось нашими пенсионерами, и до стратегических инфраструктурных объектов доберутся. Распродадут неньку и глазом не моргнут.
wotsergeyd
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