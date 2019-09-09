Генеральний директор державної компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський пропонує приватизувати її.
Дивися повний текст Гендиректор \"Укрпошти\" пропонує її приватизувати.
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Додано: Сер 18 вер, 2019 12:04
Гендиректор "Укрпошти" пропонує її приватизувати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гендиректор \"Укрпошти\" пропонує її приватизувати.
Додано: Сер 18 вер, 2019 12:04
с такими правителями и жадностью к деребану того, что накапливалось нашими пенсионерами, и до стратегических инфраструктурных объектов доберутся. Распродадут неньку и глазом не моргнут.
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