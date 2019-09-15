У серпні Україна імпортувала 2,75 тис. т свіжого, охолодженого та мороженого м'яса свиней, що на чверть менше у порівнянні з обсягами імпорту свинини у серпні минулого року.
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Додано: Сер 18 вер, 2019 12:16
Україна скоротила імпорт свинини
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Дивися повний текст Україна скоротила імпорт свинини.
Додано: Сер 18 вер, 2019 12:16
Но увеличила ввоз субпродуктов, отходов мясомолочной пром.
Увеличила ввоз картофеля, пальмового масла(всё чаще приходит на ум лозунг Гитлера "пушки вместо масла", но и оборонка в "полном загоне".), лук - то же поступает, хотя и не в прошлогодних объёмах.
.....
- население выдавливается из производства продуктов питания.(В Польшу, Канаду, Австралию, Германию, Беларусь, РФ,...)
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