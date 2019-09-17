Протягом року середня зарплата по Україні зросла на 19,6%.
Дивися повний текст Як змінився розмір середньої зарплати українців у порівнянні з минулим роком (інфографіка).
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Додано: Сер 18 вер, 2019 12:23
Як змінився розмір середньої зарплати українців у...
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Дивися повний текст Як змінився розмір середньої зарплати українців у порівнянні з минулим роком (інфографіка).
Додано: Сер 18 вер, 2019 12:23
Если учесть эфемерность национального способа расчёта, то:
Параллельно стоит вывешивать:
график инфляции гривни
график роста основных продуктов питания
график роста цен на медицину
график роста фен на коммуналку
график роста цен транспорт
график роста цен на ТНП
И того рядовой, не сбежавший станет беднее на 10% - и это при идеальных условиях, что никто не будет красть по чёрному.
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