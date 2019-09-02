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Нафтовий шок настав у тяжкий час для світової економіки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 18 вер, 2019 12:25
Пропонуємо до обговорення:
Рекордний стрибок цін на нафту після атаки на об'єкти в Саудівській Аравії навряд міг статися в гірший час для світової економіки, яка і так зменшує оберти.
Дивися повний текст Нафтовий шок настав у тяжкий час для світової економіки - Bloomberg
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Додано: Сер 18 вер, 2019 12:25
Нас интересует Украина.
- Здесь и без того, насильно.....ППЦ.
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