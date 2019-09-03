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Ідею продавати SIM-картки за паспортом підтримали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 вер, 2019 12:47
Пропонуємо до обговорення:
Ініціативу групи народних депутатів з фракції "Слуга народу" про збір особистих даних абонентів мобільного зв'язку підтримали 32,0% українців.
Дивися повний текст Ідею продавати SIM-картки за паспортом підтримали третина українців
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Додано: Сер 18 вер, 2019 12:47
А лимит будет, типа не больше 2 карточек в одни руки ? :)
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