Ініціативу групи народних депутатів з фракції "Слуга народу" про збір особистих даних абонентів мобільного зв'язку підтримали 32,0% українців.
Дивися повний текст Ідею продавати SIM-картки за паспортом підтримали третина українців.
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Додано: Сер 18 вер, 2019 12:47
Ідею продавати SIM-картки за паспортом підтримали...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ідею продавати SIM-картки за паспортом підтримали третина українців.
Додано: Сер 18 вер, 2019 13:52
А навіщо їх питати і це стосується не лише сімкарт? Якщо всіх опитувати та зважати на думку більшості, то жодна країна ніколи б не мала шансів розвиватися.
Igorten
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