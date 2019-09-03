Ініціативу групи народних депутатів з фракції "Слуга народу" про збір особистих даних абонентів мобільного зв'язку підтримали 32,0% українців.
Дивися повний текст Ідею продавати SIM-картки за паспортом підтримали третина українців.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 вер, 2019 12:47
Ідею продавати SIM-картки за паспортом підтримали...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ідею продавати SIM-картки за паспортом підтримали третина українців.
Додано: Сер 18 вер, 2019 13:52
А навіщо їх питати і це стосується не лише сімкарт? Якщо всіх опитувати та зважати на думку більшості, то жодна країна ніколи б не мала шансів розвиватися.
Igorten
Додано: Сер 18 вер, 2019 15:42
Додано: Сер 18 вер, 2019 20:52
moveton
Всюди у ЄС сімкарту без паспорту не купити. Неперсоніфіковані абоненти - розплідник для російських шпігунів та терористів. Безпека важливіша за забаганки більшості.
Додано: Сер 18 вер, 2019 21:01
))) Миллионы будут шорох подымать, документы светить, время тратить, а пару шпиёнов просто купят СИМ-ку у алкаша возле Привоза. Где вы тут увидели безпеку ? Обычное желание государства контролировать своих законопослушных граждан и припугнуть их немного.
Додано: Сер 18 вер, 2019 21:04
Re: Ідею продавати SIM-картки за паспортом підтримали...
Додано: Сер 18 вер, 2019 21:11
Про "Всюди у ЄС" давно отмечено ещё в оригинальной теме:
Там же писали, что и в США с Канадой продают кому попало и не парятся. Ну а что "Неперсоніфіковані абоненти - розплідник для російських шпігунів та терористів" - это навевает опять же совковые отфонарные утверждения типа "Сегодня носит Адидас, а завтра родину продаст".
|