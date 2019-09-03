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Ідею продавати SIM-картки
за паспортом підтримали...

Ідею продавати SIM-картки за паспортом підтримали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:47

Ідею продавати SIM-картки за паспортом підтримали...

Пропонуємо до обговорення:
Ініціативу групи народних депутатів з фракції "Слуга народу" про збір особистих даних абонентів мобільного зв'язку підтримали 32,0% українців.

Дивися повний текст Ідею продавати SIM-картки за паспортом підтримали третина українців.
R2
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А лимит будет, типа не больше 2 карточек в одни руки ? :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:52

А навіщо їх питати і це стосується не лише сімкарт? Якщо всіх опитувати та зважати на думку більшості, то жодна країна ніколи б не мала шансів розвиватися.

Igorten
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:42

  Всюдиносапхайчик написав:А навіщо їх питати і це стосується не лише сімкарт?

Точно! То ли дело, когда единственная Партия за всех подумала и оставила народу только самое простое: радостно выполнять. Но почему-то в 1991м концепция поменялась.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:52

moveton

Всюди у ЄС сімкарту без паспорту не купити. Неперсоніфіковані абоненти - розплідник для російських шпігунів та терористів. Безпека важливіша за забаганки більшості.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 21:01

  Всюдиносапхайчик написав:moveton

Всюди у ЄС сімкарту без паспорту не купити. Неперсоніфіковані абоненти - розплідник для російських шпігунів та терористів. Безпека важливіша за забаганки більшості.



))) Миллионы будут шорох подымать, документы светить, время тратить, а пару шпиёнов просто купят СИМ-ку у алкаша возле Привоза. Где вы тут увидели безпеку ? Обычное желание государства контролировать своих законопослушных граждан и припугнуть их немного.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 21:04

Re: Ідею продавати SIM-картки за паспортом підтримали...

  freeze написав:а пару шпиёнов просто купят СИМ-ку у алкаша возле Привоза.
и попутно все паспортные данные абонентов).. или вы всерьез верите что в насквозь продажной системе такое невозможно?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 21:11

  Всюдиносапхайчик написав:moveton
Всюди у ЄС сімкарту без паспорту не купити. Неперсоніфіковані абоненти - розплідник для російських шпігунів та терористів. Безпека важливіша за забаганки більшості.

Про "Всюди у ЄС" давно отмечено ещё в оригинальной теме:
  fafik написав:antikkristall
Ложь. Чехия и ЮК - покупай припейд в супермаркете и говори. В условиях Украины - это 110% русский опыт. Контроль, автозаки, сибирь.


Там же писали, что и в США с Канадой продают кому попало и не парятся. Ну а что "Неперсоніфіковані абоненти - розплідник для російських шпігунів та терористів" - это навевает опять же совковые отфонарные утверждения типа "Сегодня носит Адидас, а завтра родину продаст".
moveton
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