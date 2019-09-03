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Ідею продавати SIM-картки за паспортом підтримали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 вер, 2019 12:47
Пропонуємо до обговорення:
Ініціативу групи народних депутатів з фракції "Слуга народу" про збір особистих даних абонентів мобільного зв'язку підтримали 32,0% українців.
Дивися повний текст Ідею продавати SIM-картки за паспортом підтримали третина українців
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R2
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Додано: Сер 18 вер, 2019 12:47
А лимит будет, типа не больше 2 карточек в одни руки ? :)
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Igorten
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Додано: Сер 18 вер, 2019 13:52
А навіщо їх питати і це стосується не лише сімкарт? Якщо всіх опитувати та зважати на думку більшості, то жодна країна ніколи б не мала шансів розвиватися.
Igorten
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Всюдиносапхайчик
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Додано: Сер 18 вер, 2019 15:42
Всюдиносапхайчик написав:
А навіщо їх питати і це стосується не лише сімкарт?
Точно! То ли дело, когда единственная Партия за всех подумала и оставила народу только самое простое: радостно выполнять. Но почему-то в 1991м концепция поменялась.
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moveton
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Додано: Сер 18 вер, 2019 20:52
moveton
Всюди у ЄС сімкарту без паспорту не купити. Неперсоніфіковані абоненти - розплідник для російських шпігунів та терористів. Безпека важливіша за забаганки більшості.
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Всюдиносапхайчик
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Додано: Сер 18 вер, 2019 21:01
Всюдиносапхайчик написав:moveton
Всюди у ЄС сімкарту без паспорту не купити. Неперсоніфіковані абоненти - розплідник для російських шпігунів та терористів. Безпека важливіша за забаганки більшості.
))) Миллионы будут шорох подымать, документы светить, время тратить, а пару шпиёнов просто купят СИМ-ку у алкаша возле Привоза. Где вы тут увидели безпеку ? Обычное желание государства контролировать своих законопослушных граждан и припугнуть их немного.
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freeze
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Додано: Сер 18 вер, 2019 21:04
freeze написав:
а пару шпиёнов просто купят СИМ-ку у алкаша возле Привоза.
и попутно все паспортные данные абонентов).. или вы всерьез верите что в насквозь продажной системе такое невозможно?
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Джон
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Додано: Сер 18 вер, 2019 21:11
Всюдиносапхайчик написав:moveton
Всюди у ЄС сімкарту без паспорту не купити. Неперсоніфіковані абоненти - розплідник для російських шпігунів та терористів. Безпека важливіша за забаганки більшості.
Про "Всюди у ЄС" давно отмечено ещё в оригинальной теме
:
fafik написав:antikkristall
Ложь. Чехия и ЮК - покупай припейд в супермаркете и говори. В условиях Украины - это 110% русский опыт. Контроль, автозаки, сибирь.
Там же писали, что и в США с Канадой продают кому попало и не парятся. Ну а что "Неперсоніфіковані абоненти - розплідник для російських шпігунів та терористів" - это навевает опять же совковые отфонарные утверждения типа "Сегодня носит Адидас, а завтра родину продаст".
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moveton
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Додано: Сер 18 вер, 2019 22:51
Всюдиносапхайчик написав:moveton
Всюди у ЄС сімкарту без паспорту не купити. Неперсоніфіковані абоненти - розплідник для російських шпігунів та терористів. Безпека важливіша за забаганки більшості.
А в США можно купить без паспорта в любом продуктовом магазине. Потому что для обеспечения безопасности используют знания, технологии и головной мозг.
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Dear_Sir
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Додано: Сер 18 вер, 2019 23:06
Dear_Sir написав:
А в США можно купить без паспорта в любом продуктовом магазине. Потому что для обеспечения безопасности используют знания, технологии и головной мозг.
Каждому Задорнову известно, что у американцев мозга нет и они просто тупыые
Поэтому на них равняться ни в коем случае нельзя. А вот на Россию как раз очень даже правильно. Исключительно в целях, чтобы от российских же шпионов и защищаться.
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moveton
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