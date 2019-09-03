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Ідею продавати SIM-картки
за паспортом підтримали...

Ідею продавати SIM-картки за паспортом підтримали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 23:06

  Dear_Sir написав:А в США можно купить без паспорта в любом продуктовом магазине. Потому что для обеспечения безопасности используют знания, технологии и головной мозг.

Каждому Задорнову известно, что у американцев мозга нет и они просто тупыые :P Поэтому на них равняться ни в коем случае нельзя. А вот на Россию как раз очень даже правильно. Исключительно в целях, чтобы от российских же шпионов и защищаться.
moveton
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А давайте почнемо з депутатів та міністрів. Хай покажуть приклад простим українцям. Побачемо як швидко їхні дані зявляться у доступі
Sovenok
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:01

Желание раба быть под контролем.
cia
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