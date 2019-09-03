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Ідею продавати SIM-картки
за паспортом підтримали...

Ідею продавати SIM-картки за паспортом підтримали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 23:06

  Dear_Sir написав:А в США можно купить без паспорта в любом продуктовом магазине. Потому что для обеспечения безопасности используют знания, технологии и головной мозг.

Каждому Задорнову известно, что у американцев мозга нет и они просто тупыые :P Поэтому на них равняться ни в коем случае нельзя. А вот на Россию как раз очень даже правильно. Исключительно в целях, чтобы от российских же шпионов и защищаться.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 08:02

А давайте почнемо з депутатів та міністрів. Хай покажуть приклад простим українцям. Побачемо як швидко їхні дані зявляться у доступі
Sovenok
 
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Желание раба быть под контролем.
cia
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:39

  astatempo написав:Модер, не забывай, что мы люди, и поэтому человеческие ценности и свободы для нас важнее, чем мнимая безопасность. Почему нельзя называть вещи своими именами. Где еще такое количество граждан готово предать свою личную свободу ради державного тотального контроля?

Вот именно, тотального контроля. Имея привязку номера к паспорту заинтересованные стороны будут знать всё о гражданах без всяких усилий. Например, с кем встречается (симки часто в одной соте + GPS позиционирование, у кого включён), маршруты, где бывает, например, был ли на митинге против повышения налогов и т.д. Т.е получать "big data", которые, фактически могут автоматически (при помощи соответствующего ПО) составить досье на каждого человека, которое можно использовать для слежки, компромата и т.д.
Сейчас, в принципе, это можно сделать и так для любого владельца мобилы. Но это достаточно трудоёмкий процесс и массово не может использоваться. А в случае регистрации по паспорту будет переход количества в качества. Будет отличный инструмент по слежке и анализу и прогнозированию поведения широких масс, и следовательно, по их управлению (не сложнее, чем стадом баранов).
GUD
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:14

Интересно сформулирован заголовок. По факту - практически половина украинцев ПРОТИВ тотальной слежки. Но в заголовке - полуправда. В стиле советского анекдота: "В массовом забеге Л.И. Брежнев пришел вторым, Рейган - предпоследним"
egorsuhiy
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