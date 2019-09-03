Ідею продавати SIM-картки за паспортом підтримали...

Каждому Задорнову известно, что у американцев мозга нет и они просто тупыые Поэтому на них равняться ни в коем случае нельзя. А вот на Россию как раз очень даже правильно. Исключительно в целях, чтобы от российских же шпионов и защищаться.
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Додано: Сер 18 вер, 2019 23:06
Каждому Задорнову известно, что у американцев мозга нет и они просто тупыые Поэтому на них равняться ни в коем случае нельзя. А вот на Россию как раз очень даже правильно. Исключительно в целях, чтобы от российских же шпионов и защищаться.
Додано: Чет 19 вер, 2019 08:02
А давайте почнемо з депутатів та міністрів. Хай покажуть приклад простим українцям. Побачемо як швидко їхні дані зявляться у доступі
Додано: Чет 19 вер, 2019 12:39
Вот именно, тотального контроля. Имея привязку номера к паспорту заинтересованные стороны будут знать всё о гражданах без всяких усилий. Например, с кем встречается (симки часто в одной соте + GPS позиционирование, у кого включён), маршруты, где бывает, например, был ли на митинге против повышения налогов и т.д. Т.е получать "big data", которые, фактически могут автоматически (при помощи соответствующего ПО) составить досье на каждого человека, которое можно использовать для слежки, компромата и т.д.
Сейчас, в принципе, это можно сделать и так для любого владельца мобилы. Но это достаточно трудоёмкий процесс и массово не может использоваться. А в случае регистрации по паспорту будет переход количества в качества. Будет отличный инструмент по слежке и анализу и прогнозированию поведения широких масс, и следовательно, по их управлению (не сложнее, чем стадом баранов).
Додано: Чет 19 вер, 2019 13:14
Интересно сформулирован заголовок. По факту - практически половина украинцев ПРОТИВ тотальной слежки. Но в заголовке - полуправда. В стиле советского анекдота: "В массовом забеге Л.И. Брежнев пришел вторым, Рейган - предпоследним"
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