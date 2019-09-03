Ідею продавати SIM-картки за паспортом підтримали...

Додано: Чет 19 вер, 2019 12:39

astatempo написав: Модер, не забывай, что мы люди, и поэтому человеческие ценности и свободы для нас важнее, чем мнимая безопасность. Почему нельзя называть вещи своими именами. Где еще такое количество граждан готово предать свою личную свободу ради державного тотального контроля? Модер, не забывай, что мы люди, и поэтому человеческие ценности и свободы для нас важнее, чем мнимая безопасность. Почему нельзя называть вещи своими именами. Где еще такое количество граждан готово предать свою личную свободу ради державного тотального контроля?

Вот именно, тотального контроля. Имея привязку номера к паспорту заинтересованные стороны будут знать всё о гражданах без всяких усилий. Например, с кем встречается (симки часто в одной соте + GPS позиционирование, у кого включён), маршруты, где бывает, например, был ли на митинге против повышения налогов и т.д. Т.е получать "big data", которые, фактически могут автоматически (при помощи соответствующего ПО) составить досье на каждого человека, которое можно использовать для слежки, компромата и т.д.Сейчас, в принципе, это можно сделать и так для любого владельца мобилы. Но это достаточно трудоёмкий процесс и массово не может использоваться. А в случае регистрации по паспорту будет переход количества в качества. Будет отличный инструмент по слежке и анализу и прогнозированию поведения широких масс, и следовательно, по их управлению (не сложнее, чем стадом баранов).