Індекс споживчих настроїв (ІСН) в Україні в серпні 2019 року зріс, повернувшись на рівень до кризи 2008 року.
Дивися повний текст В Україні споживчі настрої вийшли на докризовий рівень (інфографіка).
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Додано: Сер 18 вер, 2019 13:22
В Україні споживчі настрої вийшли на докризовий рівень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні споживчі настрої вийшли на докризовий рівень (інфографіка).
Додано: Сер 18 вер, 2019 13:22
"Украинцы стали больше есть?"
- Или почему не сравнить размер корзины жителя Европы сходной полосы?
Я бы назвал статью "Запасы закончились - население вынуждено приобретать продукты по заоблачным ценам"
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