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В Україні споживчі настрої
вийшли на докризовий рівень...

В Україні споживчі настрої вийшли на докризовий рівень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:22

В Україні споживчі настрої вийшли на докризовий рівень...

Пропонуємо до обговорення:
Індекс споживчих настроїв (ІСН) в Україні в серпні 2019 року зріс, повернувшись на рівень до кризи 2008 року.

Дивися повний текст В Україні споживчі настрої вийшли на докризовий рівень (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:22

"Украинцы стали больше есть?"
- Или почему не сравнить размер корзины жителя Европы сходной полосы?

Я бы назвал статью "Запасы закончились - население вынуждено приобретать продукты по заоблачным ценам"
Kudrjavuy
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